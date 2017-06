Afronding eerste stuk ‘Verbindings-as’ van Buitengoed Geul & Maas

Specifiek gaat het om het gedeelte Sint Gerlach tussen de komgrens Strabeek en de Stationsweg. De totale projectkosten bedragen circa 1 miljoen euro.

Het creatieve brein van de Verbindings-as wordt gevormd door Bureau Heusschen-Copier uit Gulpen. Zij ontwierpen de profielen en detaillering van de weg, die van de achterzijde van station Maastricht tot aan Klooster Wittem loopt. Het wordt een fraaie Verbindings- as, die zodanig herkenbaar is dat het voor gebruikers en bezoekers duidelijk is dat zij in het Buitengoed Geul & Maas zijn. Het uiteindelijke beeld dat wordt gecreëerd is dat, ongeacht of je nu in Valkenburg, Wijlre, Meerssen of Maastricht bent, aan de hand van de straatklinkers, stoepranden, opritten, bestratingspatroon of beplantingskeuze je in deze ‘ruggengraad’ het Buitengoed kunt zien en ervaren. Daarbij is goed gekeken naar het maken van eenheid zonder onrecht te doen aan de verscheidenheid van sommige delen van de verbindings-as. Ook zorgt het nieuwe straatprofiel voor meer verkeersveiligheid van gebruikers en bewoners.

Specifiek voor het eerste deel is er ook aandacht besteed aan duurzaamheid door middel van de aanleg van een regenwater riool. Dit nieuwe riool vormt een directe verbinding tussen het landelijke gebied met haar regenwaterbuffers en het natuurgebied Ingendael waar de Geul stroomt. Regenwater wordt nu niet meer geloosd op het rioolstelsel.

De Buitengoed Geul & Maas-gebiedsvisie is een samenwerkingsproject van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. De volgende ‘wervel’ die wordt opgepakt ligt in de gemeente Meerssen, ter hoogte van Rothem. Omdat de Verbindings-as zowel letterlijk als figuurlijk een belangrijk verbindend element is wordt deze reconstructie financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Buitengoed en de Provincie Limburg.

Tekst en foto’s: gemeente Valkenburg aan de Geul