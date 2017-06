Expositie ´De archeologische prehistorie van Meerssen en omgeving’ in het erfgoedhuis

Redactie Parkstadactueel |

Vanaf zondag 18 juni presenteert het Erfgoedhuis Meerssen de expositie ´De archeologische prehistorie van Meerssen en omgeving’. Sta oog in oog met opgegraven vondsten van duizenden jaren geleden. Maak kennis met voorwerpen gemaakt van vuursteen, het staal van de Steentijd. Leer meer over hoe onze verre voorouders leefden in de eerste landbouwnederzettingen. Kom luisteren naar onze verdiepende lezingen over dit tijdperk (let hiervoor op onze aankondigingen). Entree gratis. Wethouder Berry van Rijswijk opent de unieke expositie op zondag 18 juni om 15.00 uur.