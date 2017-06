Uw geldzaken niet op orde? Cluster Schuldhulpverlening kan hulp bieden

Op de foto V.l.n.r. Yvon Alberti (Impuls), Wethouder Huub Wiermans, Davina Reumkens (Kredietbank Limburg),

Marianne Ackermann (SchuldHulpMaatje Parkstad) en Kelly Schroen (gemeente Kerkrade)

van de organisaties die samen hulp bieden in het Cluster Schuldhulpverlening.Is het vaak spannend of u aan het eind van de maand nog geld overhoudt of niet? Heeft u geen overzicht meer over uw inkomsten en uitgaven? Heeft u rekeningen die u (al langer) niet meer kunt betalen? Of schuldeisers die niet willen meewerken aan een oplossing? In zo’n geval is een melding bij het Cluster Schuldhulpverlening Kerkrade mogelijk de oplossing. Gezamenlijk zal gezocht worden naar een duurzame oplossing voor uw schulden.

Samenwerking

Samen kunnen we meer dan alleen. Soms is een situatie zo ingewikkeld dat u de oplossing zelf niet meer ziet of voor elkaar krijgt. Een schuldensituatie komt bijna nooit alleen. Vaak zijn er allerlei oorzaken te vinden voor de ontstane situatie. Het is dan ook zaak om niet alleen de financiële problemen aan te pakken, maar ook de achterliggende problemen. Dan is samen een probleem aanpakken de beste manier.

De gemeente Kerkrade werkt juist om deze reden nauw samen met drie andere organisaties, namelijk Kredietbank Limburg, welzijnsorganisatie Impuls en vrijwilligersorganisatie Schuldhulpmaatje Parkstad. Alle partijen onderstrepen het belang dat iedere burger van Kerkrade de hulp krijgt die nodig is, maar waarbij zelfredzaamheid niet uit het oog verloren wordt.

Wethouder Huub Wiermans (Sociale zaken) benadrukt om niet te blijven zitten met je financiële problemen, maar hulp te zoeken: “Schulden aanpakken vergt doorzettingsvermogen en wilskracht. Dit betekent echter niet dat je er alleen voor staat. Daarom biedt de gemeente krachtige dienstverlening voor mensen met wilskracht. Het Cluster Schuldhulpverlening wil écht samen met u werken aan een oplossing voor uw financiële problemen.”

Financiële kracht

Het oplossen van financiële problemen begint met een goed overzicht van inkomsten en uitgaven. De gemeente Kerkrade heeft daarom de infosessie ‘Financiële kracht’ ontwikkeld. Deze infosessie is bedoeld voor mensen die al contact hebben gehad met het Cluster Schuldhulpverlening, evenals voor mensen die geen financiële problemen hebben maar wel graag ondersteuning willen hebben bij het maken van een overzicht van hun inkomsten en uitgaven. Daarnaast worden tijdens de infosessie tips en adviezen gegeven.

Contact

Heeft u specifieke vragen over schuldhulpverlening? Wilt u weten hoe het Cluster Schuldhulpverlening u kan helpen? Of wilt u deelnemen aan de infosessie ‘Financiële kracht’? Neem dan contact op met de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl

U kunt zich ook melden bij de vakbalie van het Activerium, Marktstraat 6.

Foto Afdeling communicatie Kerkrade