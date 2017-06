Koelmarkt wordt familiefeest in een moderner jasje

Organisatie stopt met traditionele braderie. Meer food en muziek!

De Koelmarkt stopt als traditionele braderie en gaat zich meer richten op food en muziek. De Stichting Evenementencommissie Vijlen vindt dat het na 31 jaar tijd wordt voor een familiefeest in een moderner jasje. Zo wordt er nog wel gekozen voor een markt met hoogwaardige producten, maar komt de nadruk te liggen op een familiefeest met meer lokaal eten, drinken en muziek. De kindermarkt en rommelmarkt verdwijnen. De nieuwe Koelmarkt wordt gehouden op woensdag 19 juli. De toegang is gratis.

Het eten wordt bereid door lokale ondernemers die hiervoor voornamelijk streekproducten gebruiken. Bovendien is er de hele dag muziek, met de band Van Dattum en DJ It’s Jorday in het middagprogramma en de band Full Circle in het avondprogramma. De tijden zijn eveneens anders: de nieuwe Koelmarkt begint om 15.00 uur.

De traditionele braderie heeft plaats gemaakt voor een eet en -drink markt. Zo worden er pannenkoeken gebakken, Vijlens zuurvlees gekookt, hamburgers gemaakt en is er een barbecue.

Foto De Stichting Evenementencommissie Vijlen