Landelijke primeur in Kerkrade: Interactieve film ‘Late Shift’

Ton Reijnaerts |

De eerste interactieve film ter wereld, Late Shift, is op woensdag 21 juni om 20.00 exclusief te zien bij megabioscoop Vue aan de Roda Boulevard. Late Shift laat de kijker met behulp van een app bepalen wat het lot van de hoofdpersoon op het scherm zal zijn. De film breekt de grenzen van de traditionele film door het publiek de macht te geven over de talloze flexibele verhaallijnen en honderden beslissingen te nemen die leiden tot een van de zeven filmeindes. Na vertoningen op exclusieve events in Londen en Zwitserland en diverse filmfestivals is ‘Late Shift’ op woensdag 21 juni voor het eerst in Nederland te zien, exclusief bij Vue.

‘Late Shift’ is gebaseerd op een scenario van regisseur Tobias Weber en Michael R. Johnsen, auteur van ‘Sherlock Holmes’ (Guy Ritchie, 2009). In de film spelen opkomende talenten Joe Sowerbutts (hoofdrol), Haruka Abe en Lily Travers evenals de Zwitserse acteur Joel Basman (The Monuments Men) en Richard Durden (From Paris with Love, Oliver Twist).

Synopsis: Matt, een slimme student, probeert zijn onschuld te bewijzen nadat hij wordt gedwongen om deel te nemen aan een gewaagde overval op een beroemd Londens veilinghuis. Hij probeert alles om de waarheid te achterhalen, maar wat zal het publiek doen als blijkt dat alles tegen Matt begint te werken? Late Shift is Engelstalig en heeft geen Nederlandse ondertiteling. Ook de ondertiteling is in het Engels.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4QdwBPntWtI