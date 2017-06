Dat is bekendgemaakt in het Zeeuwse Goes, waar de bijeenkomst voor gemeentebestuurders dit jaar plaatsvond. Meer dan 2500 lokale bestuurders reizen af naar Maastricht voor het tweedaagse congres dat op 26 en 27 juni 2018 wordt gehouden in het MECC. Er zijn inmiddels al honderden hotelkamers in de stad geboekt!

Tekst en foto: gemeente Maastricht