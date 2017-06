Markt verhuist naar Kerkstraat

Zijn de ervaringen met de proef positief, dan wordt de Kerkstraat definitief de nieuwe locatie voor de weekmarkt.

De weekmarkt van Brunssum stond elke zaterdag op het Koutenveld. Incidenteel, bijvoorbeeld tijdens de kermisweekenden, verhuisde de markt naar de Kerkstraat.

Zowel de marktkooplui als de ondernemers in de Kerkstraat en de bezoekers van het winkelcentrum reageerden positief op de markt in de Kerkstraat. Vanwege die positieve geluiden heeft de gemeente besloten tot een drie maanden durende proef. Die proef is inmiddels gestart.

De weekmarkt vindt plaats elke zaterdag, van 9 tot 15 uur. De weekmarkt staat op de Kerkstraat, ter hoogte van de Schiffelerstraat.

Tekst en foto: gemeente Brunssum