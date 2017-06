Nieuwe themamiddag ‘Goed Voor Elkaar’ Ulestraten over mantelzorg

Goed voor elkaar over Mantelzorg

De volgende ‘Goed Voor Elkaar’ vindt plaats op vrijdagmiddag 23 juni van 14.00-16.00 uur. Ook tijdens deze bijeenkomst combineren we informatie weer met een gezellig samenzijn. Het informatieve gedeelte gaat dit keer over Mantelzorg.

De eerste spreker is Yvonne van Rooij van het Steunpunt Mantelzorg. Zij vertelt aan de hand van een praktijkverhaal wat het Steunpunt kan betekenen voor mantelzorgers. De tweede spreker zal zijn mevrouw Marjo Brouns van Sprekende Mantelzorgers. Zij is zelf mantelzorger en zij vertelt op zeer inspirerende wijze hoe zij in balans blijft als mantelzorger. Zij heeft de onmacht die zij in eerste instantie voelde omgezet in kracht.

Wij nodigen ook nadrukkelijk familie en vrienden uit die mantelzorger zijn voor ouderen.

We hopen u weer te mogen begroeten. Voor koffie/thee en vlaai wordt gezorgd.

Noteer alvast in uw agenda…

De ‘Goed Voor Elkaar’ na de zomer vindt plaats op vrijdag 22 september en heeft als thema ‘Maaltijdvoorziening’.

Vrijwilligers gezocht

Voor de komende Goed Voor Elkaar-ontmoetingen (met onderwerpen zoals beveiliging van de woning, maaltijdvoorziening, medicatie/voedingssupplementen, computer /internet-ondersteuning, valpreventie, vertrouwenspersonen) zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die een of meer keren willen ondersteunen: meld u ter plekke aan of via buurtnetwerk.ulestraten@gmail.com

Ook namens de ouderen-adviseurs en Buurtzorg,

Het buurtnetwerk Ulestraten, Edwin Verhoeven

Tekst en foto: gemeente Meerssen