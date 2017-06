Restauratie monumentaal vakwerkhuis Dorpstraat in Nuth

Dit monument is gebouwd in de 17e eeuw, en helaas in het midden van de vorige eeuw deels gesloopt ten behoeve van nieuwbouw.

De nieuwe eigenaar Rutger Gerritsen is een groot liefhebber van monumenten en ziet in dit pand een prachtige uitdaging. Hij heeft ervaring in het restaureren van vakwerkbouw, en besteed hieraan vol toewijding al zijn vrije tijd.

Voor goede raad kan hij terecht bij vakwerkdeskundige Coen Eggen, die in zijn boeken over Vakwerkbouw in Limburg (1989 en 2016) melding maakt van de zeldzame en gave sporen- of sparrenkap en de deels nog aanwezige oorspronkelijke vakwerkdelen waarin kruiskozijnen met bovenluiken uit de 17e eeuw.

Inmiddels is de houten kap zorgvuldig en historisch verantwoord gerestaureerd, met pen- en gat verbindingen. Na het dak volgen de gevels en kozijnen, en zal het oude leemstucwerk weer in ere hersteld worden op traditionele wijze. De “nieuwerwetse” elementen zullen vervangen worden.

Als de restauratie is voltooid zal het monument waarschijnlijk een mooie herbestemming krijgen in het luxe segment vakantieverblijven, zodat velen op bijzondere en aangename wijze kunnen ervaren dat het goed toeven zal zijn tussen de Bavokerk en het Platsbeekdal en vooral .… wie sjoên oos Limburg is.

Voor inhoudelijke vragen kunt u desgewenst contact opnemen met Annemie van Thoor, gemeente Nuth (annemie.van.thoor@nuth.nl)

Tekst en foto: gemeente Nuth