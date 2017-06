Grensoverschrijdende editie van retrowielerevent Eroica Limburg

redactie van Parkstadactueel |

Tussen 30 juni en 2 juli vindt voor de tweede keer het retrowielerevent Eroica Limburg plaats Dankzij de intense samenwerking tussen Belgisch- en Nederlands- Limburg wordt het dit jaar een grensoverschrijdende editie met een stopplaats in Riemst. Gedeputeerden Igor Philtjens (België) en Eric Geurts (Nederland) hebben de handen ineengeslagen om dit bijzondere event naar een nog hoger niveau te tillen. Zo zetten ze beide Limburgen als één geheel op de wielerkaart en promoten ze hun regio’s samen als ideale toeristische bestemming.

Eroica, een wielerevent met retrostempel

‘Eroica’ is Italiaans voor heroïsch. Dit event staat dan ook voor de kunst van het wielrennen in de puurste vorm van het woord. De deelnemers springen terug in de tijd en rijden over onverharde wegen op stalen fietsen van vóór 1987. Onderweg kunnen ze van een goed glas wijn en heerlijke streekgerechten genieten. Het sfeervolle finishterrein draagt nog bij aan de bijzondere beleving met een muzikaal en culinair festival voor het hele gezin, inclusief een nostalgische kermis, wielerbeurs, foodtrucks en livemuziek.

Twee fietsprovincies verbinden zich

Limburg en fietsen, ze worden vaak in één adem genoemd. Niet alleen in België, maar ook in Nederland. Niet verwonderlijk dus dat Limburg nu voor de tweede keer Eroica organiseert, in navolging van de negen andere edities die al plaatsvonden over de hele wereld (oa Italie en Engeland). De Limburgse regio staat bekend als de bakermat van het wielrennen en de Limburgers omarmen massaal het recreatieve fietsen én de wielrensport. Met wielerprominenten als Dumoulin, Wellens en Gilbert die afkomstig zijn uit de streek…mag Limburg zich terecht een wielerprovincie noemen.

Met hun vele heuvels, plateaus en grensoverschrijdende fietsroutes door een prachtig en divers landschap lenen beide Limburgen zich als geen ander voor de wielersport. Bovendien staat de grensregio bekend voor zijn joie de vivre. Het bourgondische karakter en de aanleg om voluit van het leven te genieten, zitten diep verankerd in het DNA van de Limburgers. Een perfecte match dus met de filosofie van Eroica-bedenker Giancarlo Brocci. Hij creëerde Eroica uit “liefde voor een fantastische sport en een prachtig landschap”.

Van Valkenburg aan de Geul naar Riemst

Beleven en genieten in retrostijl, daar draait het bij Eroica om. Vanuit de wereldwielerstad Valkenburg aan de Geul worden drie prachtige routes gereden. Dit jaar doorkruisen 2 routes ook Belgisch-Limburg: : vanaf het pontje in Eijsden, via de Slingerberg in Kanne, een authentieke rustplaats in Riemst, om uiteindelijk via de beruchte Hallembaye de grens opnieuw over te steken. Bij de waterburcht in Millen genieten de deelnemers van streekproducten en nostalgische randanimatie.

Al het tweede voorbeeld van vijfpuntenplan rond grensoverschrijdende samenwerking

Deze grensoverschrijdende editie van Eroica kadert in een ruimer samenwerkingsverband. Belgisch- en Nederlands-Limburg werken sinds dit jaar nauwer samen voor de toeristische promotie van de regio in zijn geheel. Gedeputeerden Igor Philtjens (België) en Eric Geurts (Nederland) ondertekenden dit voorjaar al een gemeenschappelijk toeristisch vijfpuntenplan.

Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme van Belgisch-Limburg: “We werken al jaren samen op projectbasis, maar we willen elkaars troeven nog meer benutten en zo onze toeristische slagkracht nog verhogen.” Eric Geurts, gedeputeerde van Toerisme van Nederlands-Limburg vult aan: “We willen beide Limburgen als toeristische bestemming versterken. Dat doen we door ons toeristische profiel met een grensoverschrijdende betekenis gezamenlijk neer te zetten. Toerisme is goed voor de welvaart en het welzijn van onze regio’s, het creëert jobs en geeft positieve impulsen aan onze lokale ondernemers.”

Na de gezamenlijke toeristische publicatie op de Duitse markt eerder dit jaar, is Eroica Limburg een tweede concrete actie in het kader van die structurele samenwerking.

Igor Philtjens: “Het fietsroutenetwerk is een van onze belangrijkste troeven. Al meer dan twintig jaar zijn we koploper in het knooppuntfietsen en sinds kort focussen we op innovatieve fietsbelevingen, zoals fietsen door het water. De essentie van Eroica – sportief genieten van het beste wat beide provincies te bieden hebben op het vlak van beleving, diversiteit aan landschap en streekproducten – past helemaal in de manier waarop wij Limburg willen promoten als fietsbestemming. Via Eroica kunnen we toerisme bovendien laten aansluiten met cultureel erfgoed.”

“Met Eroica kunnen we een hele interessante doelgroep aanspreken: de internationale wielertoerist die optimaal wil genieten van de streek. Er staan maar liefst twintig verschillende nationaliteiten aan de start van Eroica Limburg 2017!” besluit Eric Geurts.

Eroica Limburg Festival: praktisch

Locatie: Park Dersaborg in Valkenburg aan de Geul

Programma:

– Vrijdag 30 juni: aftrap met foodtrucks, wielerbeurs, nostalgische kermis en livemuziek

– Zaterdag 1 juli: toertocht door de twee Limburgen

– Zondag 2 juli: bezoek aan de Tour de France, die op enkele kilometers van Limburg in Duitsland passeert

– Surf naar www.eroicalimburg.nl voor het volledige programma en meer informatie.

Fopto Afdeling communicatie Provincie Limburg