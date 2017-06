HARM VAN VELDHOVEN START VANDAAG ALS TECHNISCH DIRECTEUR VAN RODA JC

Harm van Veldhoven keert terug bij Roda JC in de rol van Technisch Directeur. De 54- jarige tot Belg genaturaliseerde Nederlander heeft met de club overeenstemming bereikt over een contract voor onbepaalde tijd. Hij start per vandaag met zijn werkzaamheden voor Roda JC.

Van Veldhoven was tussen 2008 en 2012 als hoofdtrainer aan Roda JC verbonden. In zijn eerste seizoen wist hij de club na een turbulent seizoen via de Play-Offs in de Eredivisie te houden. In de daaropvolgende seizoenen leverde hij puik werk met achtereenvolgens een 9e, een 6e en een 10e plek in de Eredivisie. Na zijn vertrek bij Roda JC was van Veldhoven hoofdtrainer bij KV Mechelen, Delhi Dynamos FC en Westerlo. In februari 2016 trad hij als ‘TD‘ in dienst bij FC Eindhoven. Deze week maakte hij daar zijn laatste dag om aan de slag te kunnen gaan bij Roda JC.

Algemeen Directeur Wim Collard: “Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met de terugkeer van Harm bij Roda JC. Met diens verleden bij de club, zijn persoonlijkheid en visie op voetbal is hij de juiste man op de juiste plek. Met het aanstellen van Harm voor onbepaalde tijd geeft de club een duidelijk signaal voor haar ambities op het vlak van structuur en stabiliteit op de middellange termijn.”

Harm van Veldhoven: “Ik voel me vereerd dat de club bij mij uit is gekomen om de functie van Technisch Directeur in te vullen. Bij deze club heb ik mooie jaren gekend en ik hoop die nu, in een andere rol, ook weer mee te mogen maken. Er wacht een enorme uitdaging, maar ik heb veel zin om voor Roda JC aan de slag te gaan.”