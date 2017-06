Op pad met de boswachters van Natuurmonumenten!

Zomer in OERRR op de Brunssummerheide

De zomervakantie is de uitgelezen periode om er met je hele gezin heerlijk op uit te trekken. En waar kun je dat beter doen dan in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Het team van bezoekerscentrum Brunssummerheide heeft een afwisselend en actief zomerprogramma op de agenda staan. Je kunt er dagelijks terecht voor spannende gezinstochten die je op eigen gelegenheid kunt maken. Of breng een bezoek aan het avonturenbos en bouw je eigen hut. Maar kies ook eens voor een begeleide expeditie; maak een spetterende watersafari, ga op zoek naar reptielen of wordt een echte bosbewoner tijdens een van de Bush Craft Dagen. Het programma van Zomer in OERRR loopt de hele zomervakantie. Kijk voor alle tochten en expedities op www.nm.nl/agenda. Of neem een kijkje bij bezoekerscentrum Brunssummerheide, Schaapskooiweg 99 te Heerlen. We zijn de hele zomervakantie geopend van dinsdag tot en met zondag.

Zomer in OERRR

Tijdens Zomer in OERRR kun je met de boswachter van Natuurmonumenten op de Brunssummerheide op pad. Deze begeleide programma’s zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Ouders zijn natuurlijk welkom, maar het draait om de buitenkinderen op deze middagen. Op woensdag 2 en donderdag 17 augustus gaan we gewapend met schepnet op een spetterende watersafari. Op zondag 6 augustus gaan we op zoek naar de draakjes van de Brunssummerheide. En op vrijdag 28 juli en zaterdag 12 augustus kun je beleven hoe het is om te leven in de natuur tijdens de Bushcraft dagen. De laatste twee woensdagmiddagen van juli en eerste twee van augustus kun je komen knutselkriebelen met zelfgevonden materialen. Deelname aan de begeleide programma’s kost € 7, per kind. OERRR-kinderen en kinderen van leden betalen € 4,-. Ouders zijn meestal gratis! Informatie over het complete programma, tijdstippen en het reserveren van kaartjes vind je op www.nm.nl/agenda.

Gezinstochten

Bij het bezoekerscentrum kun je dagelijks (di t/m zo) terecht voor het maken van een gezinstocht. Voor de jongste gezinnen met kinderen van 4 tot 6 jaar is er de BZZZzpeurtocht. Tijdens deze ontdektocht ga je met een goed gevulde speurtochttas met leuke opdrachten op zoek naar de kleine insecten in de natuur. De gezinnen met wat oudere kinderen (8+) kunnen hun weg leren vinden door de natuur met de Kompastocht. Een aanrader voor echte buitenkinderen, want onderweg moet je allerlei actieve opdrachten uitvoeren. Voor echte speurders is er Het geheim van het avonturenbos (8+); een spannende ontdektocht over de Brunssummerheide. Zoek de codes en kraak de geheime boodschap! Of ga met de GPS-expeditie op zoek naar opdrachten in verstopte boxen in de grond.

Deelname en reserveren

Een gezinstocht duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en kost € 8,- per gezin (exclusief een borg van € 15,- voor de tas). De GPS-expeditie kost € 10,- (borg € 100,-). Starten kan tussen 10.00 en 14.30 uur. Leden van Natuurmonumenten krijgen € 3,- korting. Reserveren is wenselijk, maar niet noodzakelijk en kan telefonisch bij het bezoekerscentrum 045-5630355 of per mail bc.brunssummerheide@natuurmonumenten.nl.

Foto Natuurmonumenten Brunssummerheide Zomer in OERRR, Bush Craft, Avonturenbos, Op zoek naar de Draakjes.

Brunssummerheide, Brunssum, Mijnstreek, Limburg, Nederland, Europa, Brunssummerheide