Open tuindagen 24-25 juni van de verzameltuin van de familie Pepels

Open tuindagen 24-25 juni van 10.00-18.00 uur

Tuin Pepels Ophoven/Kinrooi Maasstraat na huisnummer 68

Aan de boorden van de Maas ligt de verzameltuin van de familie Pepels vlakbij de grootste binnen haven van Europa.

Vier en twintig jaar geleden werd er begonnen met de aanleg van een tuin ,op een stuk landbouwgrond,dat intussen is uitgegroeid tot een internationaal bekende parktuin die verschillende touroperators hebben opgenomen in hun tuin reizen programma.

Er werd begonnen met de aanleg van een fruitweide met een 30 tal verschillende soorten die op een milieu vriendelijke manier onderhouden worden zonder kunstmest en pesticiden.

Hierna volgde een 600 m2 groenten tuin waarin een grote diversiteit van groenten worden gekweekt met een mooie verzameling vergeten groenten ook hier wordt een biologische teelt toegepast met aandacht voor vrucht afwisseling verder een mooie kruiden tuin in de serres een 20 tal verschillende tomaten soorten.

Een mooie verzameling klein fruit met een van de laatste verwezenlijkingen een wandelgang overdekt met kiwi planten de laatste jaren een opbrengst van meer dan 250 kg een bezienswaardigheid op zich sluit dit eetbare gedeelte af.

In 1998 werd een park aangelegd met vijver en borders , vaste planten en struiken verfraaien dit geheel. De laatste jaren zijn enkel borders vernieuwd en aangeplant met een mooie verzameling rozen van verschillende variëteiten op dit ogenblik zijn er meer als 1000 rozen aanwezig zowel klim-perk als stamrozen.

De wandeltuin is aangekleed met verschillende kunstwerken en ornementen en pergola’s en de nodige zit hoeken.

Sinds enkele jaren is er een 16 meter hoge uitkijktoren met een prachtig uitzicht op de Maasvlakte ook staat er in de tuin een klein museum met oude gereedschappen.

Verder een aparte rozen tuin met aansluitend een viertal borders op kleur en een druiven tuin” De Haensberg” met een 20 tal verschillende druivensoorten.

Bij de vijver kunt u op het terras genieten van een kopje koffie,thee met zelf gebakken vlaai gevuld met producten uit eigen tuin of een glaasje wijn.

De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers die milieu bewust en gezond bezig zijn en trots zijn op hun eigen prestatie.

Tuin Pepels is een uit de hand gelopen hobby ,tuinieren is zoiets als opvoeden daar is durf voor nodig want je weet nooit hoe het afloopt.

Tuinbezoek is mogelijk voor groepen vanaf 10 personen voor meer gegevens zie onze website www.tuin-pepels.be voor inlichtingen jacquespepels@kpnmail.nl

Met dank aan Jack Pepels