Kunstwerk arriveert maandag 19 juni aan de voorzijde Rodahal



Het modelbeeld (66 cm) van het originele elf meter hoge kunstwerk.Viva la vida! Leve het leven! Dat is de naam van het nieuwe beeld van kunstenaar Juan Ripollés dat binnenkort in het hart van Kerkrade wordt geplaatst.

Maandag 19 juni om 9.00 uur wordt het elf meter hoge kunstwerk voor de Rodahal afgeleverd. Als alles volgens planning verloopt, staat ‘Viva la vida’ vanaf 26 juni op de sokkel. Een maand later, donderdag 27 juli, vindt de officiële onthulling plaats.

Kleurrijk en vrolijk

Het kunstwerk is in opdracht van de gemeente Kerkrade gemaakt. De elf meter hoge blikvanger van de befaamde kunstenaar Juan Ripollés is meer dan een beeld. Het symboliseert het nieuwe elan van Kerkrade. Het is kleurrijk, het is vrolijk en levenslustig.

De kunstenaar komt uit de regio Valencia in Spanje. Een landstreek waar blaasmuziek ook een belangrijke rol speelt. Het beeld heeft daarom in twee van zijn vele handen blaasinstrumenten.

Kerkrade viert het leven

Zoals het mijnwerkersbeeld d’r Joep de trots van het verleden uitdraagt zo staat Viva la vida voor optimisme en toekomst. “Het is een bezienswaardigheid van internationale allure en bezoekers zullen van ver komen om het kunstwerk te bekijken. Het is een ode aan het goede leven in het Kerkrade van de toekomst, Viva la vida, Kerkrade viert het leven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Kerkradenaren het kunstwerk in hun hart zullen sluiten”, zegt burgemeester Jos Som die aan de basis van dit idee heeft gestaan.

Officiële onthulling

Kunstenaar Juan Ripollés, gedeputeerde Ger Koopmans en burgemeester Jos Som zullen het beeld op donderdag 27 juli in een passende muzikale WMC-omlijsting officieel onthullen.

52 modelbeelden reeds verkocht

Om de kosten voor het nieuwe beeld te kunnen financieren, is een uniek project opgezet. Op verzoek heeft de kunstenaar honderd unieke en genummerde exemplaren, op schaal (hoogte 66 cm), vervaardigd. Met de opbrengst van deze exemplaren wordt het grote beeld bekostigd. Inmiddels zijn er 52 modelbeelden verkocht. Burgemeester Jos Som is zeer tevreden met dit voorlopige resultaat: “De belangstelling neemt alleen maar toe en zal zeker verder stijgen als mensen het kunstwerk met eigen ogen kunnen aanschouwen.”