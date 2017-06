Gemeente Kerkrade verwelkomt Emma Shoes

V.l.n.r. Ralph Wijckmans (Economische Zaken gemeente Kerkrade),

burgemeester Jos Som, Frank Hamstra (financieel directeur Emma Shoes)

en Tom Hermans (algemeen directeur/mede-eigenaar Emma Shoes).Burgemeester Jos Som van de gemeente Kerkrade heeft de directie van schoenfabrikant Emma welkom geheten op Bedrijventerrein Dentgenbach. Emma, marktleider in de Benelux op het gebied van veiligheidsschoenen, gaat haar huidige drie locaties (Brunssum, Bunde en Urmond) centraliseren in een bedrijvenpand aan de Tunnelweg 104 in Kerkrade. In de loop van 2017 en 2018 verhuizen de diverse bedrijfsonderdelen naar Kerkrade.

Emma Shoes (185 medewerkers) produceert dit jaar circa 650.000 paar schoenen, zowel veiligheidsschoenen (Emma Safety Footwear) alsook ‘gewoon’ schoeisel in opdracht van derden. Tom Hermans, algemeen directeur: “De kans die zich recentelijk in Kerkrade voordeed, is zo perfect dat je daar als ondernemer geen ‘nee’ tegen kunt zeggen.” Het in 2011 gebouwde en onlangs door Emma aangekochte pand aan de Tunnelweg 104 telt ruim 10.000 m2 bedrijfsruimte en kan per direct worden betrokken.

Extra werkgelegenheid voor Parkstad

Burgemeester Jos Som: “De Emma-directie heeft ons begin juni laten weten dat de werkgelegenheid aanzienlijk zal toenemen, het gaat om tientallen arbeidsplaatsen. Dit is geweldig nieuws voor Parkstad Limburg en de regio Kerkrade in het bijzonder.”

Wethouder Dion Schneider (Economische Zaken) is uitermate tevreden over de recente ontwikkelingen op bedrijventerrein Dentgenbach: “Na de uitbreiding van Boston Scientific de komst van Nophadrain, ben ik blij dat ook Emma Shoes hier de ruimte kan krijgen om te groeien.”

Foto Afdeling communicatie Kerkrade