Hoensbroekse jongens kiezen voor FC Hoensbroek

De overschrijvingsperiode is inmiddels voorbij en dat betekent voor veel verenigingen, dat de balans voor komend seizoen opgemaakt kan worden. Ook bij FC Hoensbroek is inmiddels duidelijk hoe de selectie van het 1e er volgend seizoen uit gaat zien.

Wat hierbij opvalt is, dat een aantal spelers weer terugkeren op het oude nest. Zo vertrok Melvin Senden in zijn jonge jaren als pupil naar Roda JC. De inmiddels bijna 21 jarige middenvelder doorliep alle jeugdteams in Kerkrade. Een aantal jaren geleden werd hij beloond met en amateurcontract. Een profcarrière lonkte, maar uiteindelijk kwam het niet zover. Melvin keert niet als onbekende terug bij zijn oude liefde. Zo zijn vader Theo, oma Elly en neef Christiaan al jaren gerespecteerde leden binnen FC Hoensbroek.

Ook Bob Roberts kende een soortgelijke carrière. De 21 jarige verdediger vertrok ook als jonkie richting Roda JC. Samen met Melvin doorliep ook hij de diverse elftallen. Ruim en jaar geleden liep hij tegen en fikse knieblessure aan. Een half jaar geleden werd hij weer speelklaar verklaard en kon hij zo weer zijn 1e minuten pakken in het beloften team van Roda JC. Desondanks zat er verder geen vervolg voor hem meer in Kerkrade in en keert ook Bob terug bij FC Hoensbroek.

Met Jesse Wijnen krijgt FC Hoensbroek een speler erbij, die ondanks zijn jonge leeftijd(22) al de nodige ervaringen met zich meebrengt. Jesse Wijnen doorliep in 1e instantie bij naaste buur EHC diverse jeugdteams, om vervolgens de overstap te maken naar Roda JC. Zijn talent bleef niet onopgemerkt en zelfs PSV toonde even interesse. Het leidde uiteindelijk tot een profcontract en het leek een kwestie van tijd en hij zou een vaste waarde zijn binnen de selectie van het 1e. Het verliep uiteindelijk allemaal anders en na een verhuur van een half jaar aan MVV was het hoofdstuk Roda voorbij. Jesse keerde terug naar zijn jeugdliefde EHC. De verdediger/middenvelder liep vervolgens ruim een jaar geleden en stevige blessure op. Pas in de winterstop stond hij weer voor het eerst op veld en pakte zo toch nog zijn nodige minuten. Toch besloot hij te kiezen voor FC Hoensbroek. Jesse: Het voetbalplezier was ik de laatste jaren een beetje kwijt geraakt. Bij FC Hoensbroek kom ik weer een aantal maatjes tegen en hoop het plezier zo weer terug te vinden.

Een van die maatjes is Robin Faassen. Ook Robin vertrok als pupil vanuit FC Hoensbroek naar Roda JC. Ook hij reikte tot het beloften team van de Kerkraadse ploeg. Een aantal jaren geleden lonkte vervolgens een carrière in het Amerikaanse college soccer. Heimwee noopte hem om toch alweer vroeg terug te keren naar Nederland. Zijn nieuwe club werd vervolgend LHC uit Eygelshoven. Hierna volgde de overstap naar EHC Heuts. Nu keert de 22 jarige middenvelder weer terug op het oude nest.

Als laatste nieuwkomer presenteren wij u Giovanni Schreurs. De 20 jarige aanvaller groeide op in Venlo. Daar kwam hij uit voor VCH en VOS. Afgelopen winter verhuisde hij naar Heerlerheide en melde zich aan als lid bij Groene Ster. Door een Hoensbroekse liefde raakte hij verknocht aan FC Hoensbroek en deed hem besluiten om komend seizoen voor FC Hoensbroek uit te komen.

We wensen alle nieuwkomers heel veel succes en plezier toe bij FC Hoensbroek.

Daar waar spelers komen, zijn er ook spelers, die onze selectie gaan verlaten.

Feddo Mobers heeft ervoor gekozen om komend seizoen bij Alfa Sport te gaan spelen. Feddo toonde zich bij FC Hoensbroek een zeer waardevolle speler. In het seizoen 2015-2016 was hij als topscoorder met zijn vele doelpunten en assist van enorme waarde in de bereikte promotie naar de 2e klasse. Afgelopen seizoen was de productie misschien wat minder, maar met zijn enorme ervaring was hij als mentor van de jonge garde wederom van onschatbare waarde.

Ook met Remco Theunissen verliest FC Hoensbroek een speler, die voor de juiste balans binnen het elftal zorgde. Met zijn enorme drive was hij veelal een voorbeeld voor de rest van zijn ploeg. Fysiek ongemak deed hem eerst besluiten, om er na dit seizoen een einde aan te brouwen. Uiteindelijk besloot hij toch nog om er een jaartje aan vast te plakken. Met een aantal goede vrienden zal hij gaan proberen om BSV Limburgia naar een hoge positie in de 2e klasse te gaan brengen.

Met Titom Tjokrokoesoemo gaat er een markant persoon in de voetbalwereld stoppen. Ook Titom was als een soort mentor van enorme waarde binnen de selectie van FC Hoensbroek. Maar de vroeger ongrijpbare Tjokrokoesoemo voelde zelf aan, dat zijn lichaam het niet meer kon bolwerken om binnen het veld van waarde te zijn. In de winterstop deed hij bewust een stapje terug en was er mede door zijn inbreng de titel voor ons 2e elftal. Titom zal niet helemaal verloren gaan voor FC Hoensbroek en de voetbalsport. Afgelopen half jaar liep hij al stage als jeugdtrainer bij JO15-1. Binnenkort gaat hij de opleiding TC 3 volgen en zal hij dit gaan combineren als jeugdtrainer van de JO17-1.

We danken bij voorbaat zowel Feddo, Remco, als Titom voor hun onschatbare waarde voor FC Hoensbroek. We hopen Fedo en Remco ooit weer te mogen begroeten binnen FC Hoensbroek.

Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno