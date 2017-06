Musical ‘de Wiz’ in Theater Landgraaf

Zaterdag 24 juni en zondag 25 juni valt er in Theater Landgraaf te genieten van musical ‘de Wiz’. De fascinerende musical wordt gespeeld door de jongste musicalgroep van de Jeugdtheaterschool Landgraaf. Tien meiden in de leeftijd van 13 t/m (bijna) 15 jaar hebben er een jaar lang voor gerepeteerd. 24 en 25 juni is voor hen het moment suprême, om te laten zien wat ze kunnen!

Synopsis: Het verhaal handelt over het meisje Dorothy, dat op een dag door een wervelstorm in het land van Oz terecht komt. Ze ontmoet daar een vogelverschrikker-zonder-verstand, een blikken man-zonder-gevoel en een laffe leeuw-zonder-moed. Samen met hen probeert ze Smaragdstad te vinden, want daar woont de machtige tovenaar van Oz, die haar wellicht terug kan toveren naar huis. Het wordt een zoektocht naar huis, hart, verstand, moed en bovenal zichzelf.

Voor deze bonte musical heeft de jongste Musicalgroep zich laten inspireren door het boek van L. Frank Baum uit 1900 en de musicalfilm met Michael Jackson en natuurlijk de oude film met Judy Garland als Dorothy. Ze brengen een eigen bewerking van het verhaal op de planken. Naast acteren wordt er dan ook lekker veel in gezongen en gedanst.

Deze ‘feel-good’ voorstelling vol kleurrijke personages is dan ook geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. De entree bedraagt € 5,-.

De voorstelling begint zaterdag om 19.00 uur, zondag om 14.30 uur. Theater Landgraaf is gelegen aan de Kerkberg 4, 6374 ES in Landgraaf.

Foto’s Jeugdtheaterschool Landgraaf.