Nieuwe afvalwagen voor Maastricht, Meerssen en Valkenburg

Redactie Parkstadactueel |

De gemeente Maastricht gaat nauwer samenwerken met de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Meerssen op het gebied van afvalverwerking. Eén van de uitwerkingen daarvan is een nieuwe afvalwagen die in de drie gemeenten gaat rijden. Deze werd vandaag gepresenteerd door de wethouders Jim Janssen (Maastricht), Remy Meijers (Valkenburg aan de Geul) en Désirée Cortenraede (Meerssen). In totaal gaan vijf nieuwe afvalwagens de weg op. Ze kennen onder meer een grotere laadruimte en hebben meer pk’s dan de oude afvalwagens. Ook zijn de nieuwe wagens milieuvriendelijker.