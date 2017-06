Rosse buurt blijft in binnenstad Aachen

De Antoniusstraße, in hartje binnenstad Aachen blijft de Rosse buurt van de keizersstad. Een voorstel van Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach om de bordelen en prostituees naar een industrieterrein in het Akense buitengebied te verhuizen vond geen gehoor bij het leeuwendeel van de Akense gemeenteraad. Die willen bij de Altstadtsanierung (binnenstadsanering) rondom de Büchel zoals gepland ook das Sträßchen, zoals de Antoniusstraße wordt geduid, een facelift geven.

Volgens Weinspach is dat weggegooid geld. De Akense politiechef is van mening dat prostitutie en flanerende winkelbezoekers op korte afstand niet samengaan. De Rosse buurt zou veel criminelen aantrekken en door de constructie van straat en huizen redelijk ontoegankelijk zijn voor de politie en andere hulptroepen in het geval van calamiteiten.

‘Mede ook vanwege de veiligheid van de naar zijn inschatting vele illegale sekswerksters in de buurt’, pleitte Weinspach voor verplaatsing van de Rosse buurt naar een buitengebied. Een aan te stellen particuliere veiligheidsdienst zou de veiligheid van de prostituees aldaar moeten verzekeren. Bij burgemeester Andreas Philip, verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad, vond Weinspach een open oor.

Bij een grote politieke meerderheid waaronder Philips eigen partij het CDU niet. Enkel de FDP is voor verplaatsing. Ook de Akense officier van justitie hekelde het plan. Volgens haar is de veiligheid van vrouwen op een afgelegenheid industrieterrein juist beduidend minder gegarandeerd. Bovendien zouden Rockergroepen op een dergelijke plek al vlug een territoriumstrijd uitvechten.

Dus blijft voorlopig alles zoals het van oudsher – lees vanaf de middeleeuwen – was. Prostitutie en een Rosse buurt in de binnenstad. Antoniusstraße is ook een toepasselijk naam. Patroonheilige St. Antonius van Padua voerde vooral campagne voor de armen en prostituees.

“Germania vis zalen” aan de oostelijke begin van Antoniusstraße

Foto Wikipedia