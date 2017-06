Als de klaprozen bloeien…..  

Ton Reijnaerts |

Zondag 25 juni verzorgt Marlous Fox voor IVN Kerkrade een wandeling rondom Baneheide en Eys. Vertrek is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Continium aan de Hambosweg te Kerkrade. De daadwerkelijk wandeling in het Zuid-Limburgse natuurschoon start op Baneheide.

Vandaar gaat het over een smal paadje in ganzenpas naar Nyswiller. Onderweg valt er volop te genieten van fraaie uitzichten, bijvoorbeeld op het dal van de Selzerbeek. In Nyswiller begint aansluitend een klimmetje dat wordt beloond met fraaie vergezichten richting Aachener Wald. Daarna daalt de wandelgroep af naar Eys. Vandaar wordt het even klimmen naar het plateau van Ubachsberg. Door een open landschap volgt aan afdaling en wordt de Eyserbeek overgestoken. Het laatste stukje wordt paradijslijk wandelen langs akkers vol met klaprozen.

Deelname aan de wandeling is gratis. Carpoolen van en terug naar Kerkrade kost 2,50 euro per persoon. Een lunchpakket en voldoende drinken voor onderweg wordt nadrukkelijk geadviseerd. Info en aanmelden via Marlous Fox, tel: 045-5412650 of via www.ivn.nl/afdeling/kerkrade

.Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno