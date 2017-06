Schacht 1 van Oranje Nassaumijn 1 wordt eerbetoon aan Bruno Majcherek

Ton Reijnaerts |

Medewerkers van het Heerlens mijnmuseum hebben de opening van schacht 1 van de voormalige Oranje Nassaumijn 1 weer vrij gegraven. Daarmee zijn alle drie de schachten van de ON1 weer zichtbaar voor bezoekers. Bij schacht 1, de voormalige luchtschacht van de ON1, wordt na de zomer een monument onthuld dat de herkenbaarheid moet vergroten en tevens een eerbetoon is aan de Heerlens volkszanger en voormalige mijnwerker Bruno Majcherek.

De Mijn Oranje Nassau 1 had drie schachten. Schacht 1 met een diameter van 2,3 meter en had een diepte van 254 meter, deze Schacht werd in 1930 alleen nog gebruikt als luchtschacht. Schacht 2 met een doorsnede van 3,2 meter en had een diepte van 470 meter. Schacht 2 had in de begin jaren een trommel ophaalmachine, maar werd later vervangen door een Koepeschijfmachine. De verdiepingen waren 136, 166, 250, 340 en 430 meter. Schacht 1 & 2 werden met stoom aangedreven, met een vermogen van 660 pk. Later werd Schacht 2 door perslucht aangedreven. Schacht 3 had een diameter van 3,85 meter en had een diepte van 441 meter. Schacht 3 had een elektrische ophaalmachine met 1650 pk.

Schacht drie bevindt zich midden in de centrale hal van het CBS gebouw. Schacht 2 bevindt zich centraal in het bakstenen gebouw dat hét gezicht is van het Mijnmuseum. Het is de oorspronkelijke mantel van schacht 1 van de ON 1 die is afgebroken en op deze plek weer opnieuw is opgebouwd. Jaren geleden was het voor de medewerkers van het mijnmuseum de enige mogelijkheid om in ieder geval nog iets zichtbaar en tastbaars van het mijnverleden overeind te houden. Mijnen en mijnverleden stond voor de verantwoordelijken in de Heerlense politiek namelijk decennia lang gelijk met vloeken aan de kerk. Een blokkade voor vooruitgang en toekomst.

Het Jaar van de Mijnen bracht kortstondig een omwenteling in denken. Maar na alle publiciteit en hoopvolle aankondigen viel de oogst voor Nederlandse enige officiele mijnmuseum uiteindelijk bitter tegen. Geen miljoen, maar nul euro subsidie. De hoop op een volwaardig mijnmuseum eindigde in een desillusie. Maar opgeven staat niet in het woordenboek van oud-mijnwerker en pro deo mijnmuseum directeur Wiel Nix. Hij blijft knokken voor de realisatie van de ultieme droom van alle oud koempels. Het monument dat na de zomer wordt onthuld heeft dan ook een symbolische betekenis. En dat in meerdere opzichten. Want ook volksicoon Bruno Majcherek, de man aan wie het monument is gewijd, plaatste Heerlen op de wereldkaart. Bruno Macherek die in de naburige wijk Eikenderveld woont, groeide op in Heerlen en werkte als opzichter in de Oranje Nassaumijn 3. Met zijn voor die tijd gewaagde tango Leila verwierf de zanger wereldfaam. In 2015 beeindigde Bruno Macherek zijn bijzondere loopbaan, die in 1952 startte. Een officieel eerbetoon aan de Heerlense tango en walsen volksheld bleef echter merkwaardigerwijs uit. Bij het mijnmuseum zetten oud koempel collega’s dit politiek verzuim nu recht.

Foto Arnoud Nilwijk