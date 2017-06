Tom van  Hyfte Vertrekt bij Roda JC en tekent bij Kfco Beerschot Wilrijk 

Tom van Hyfte komt komend seizoen niet uit voor Roda JC. De 31-jarige middenvelder keert terug naar zijn geboorteland België waar hij een contract heeft getekend bij KFCO Beerschot Wilrijk.

Van Hyfte kwam in de zomer van 2014 over van MVV Maastricht en was drie seizoenen lang een vaste waarde in het basiselftal. Het laatste anderhalf jaar droeg hij ook de aanvoerdersband. Het hoogtepunt van zijn carrière in Kerkrade beleefde Van Hyfte op 31 mei 2015. Dankzij zijn winnende treffer in het Play-off duel tegen NAC Breda promoveerde Roda JC terug naar Eredivisie.

De Belg speelde exact honderd competitieduels in het shirt van Roda JC waarin hij zestienmaal doel trof. Daarnaast speelde hij mee in zeventien Play-off en bekerwedstrijden waarin hij vier keer het net wist te raken.

Roda JC bedankt Tom van Hyfte voor zijn tomeloze inzet en alle mooie momenten die de club samen met hem mocht beleven. Uiteraard wensen we Tom veel succes met deze nieuwe stap in zijn loopbaan!

op de Foto Tom van Hyfte met RodaFans Jazmijn Reijnders

Archief Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno