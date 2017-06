Feestelijke Opening “Lindelaufer Gewande 3”

redactie van Parkstadactueel |

Gisteren om 13.00 uur werd het nieuwste gedeelte van het industrieterrein in Voerendaal geheten Lindelaufer Gewande feestelijk geopend door de burgemeester Wil Houben.

Op de foto is te zien hoe de champagne gaat knallen.

De ondernemersvereniging OLG had dit gecombineerd met een open dag waar een twintigtal bedrijven aan deelnamen.

De open dag was bedoeld om andere bedrijven maar ook particulieren een kijkje in de keuken te gunnen van diverse bedrijven die op dit terrein gevestigd zijn. Met een hoog bezoekers aantal en een zonnige vaderdag was het weer geslaagd te noemen.

Foto Parkstadactueel/Lucho Carreno