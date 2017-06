Limburgse wijn, heerlijk onderdeel van ons erfgoed

Onafhankelijk wijnspecialist Kirsten Abels kan wijn uitstekend beoordelen. Op haar zestiende kwam ze door een baantje in de horeca in contact met een vinoloog. “Ik raakte zo onder de indruk van wijn, dat ik een opleiding tot sommelier volgde. Inmiddels ben ik al jaren fulltime bezig met wijn. Ik ben mijn eigen bedrijf gestart, omdat ik zelfstandig wilde ondernemen en werken in de wijnwereld. Nu deel ik mijn kennis als docent bij het wijninstituut, verzorg ik wijnproeverijen, ontwikkel wine & food concepten voor bedrijven en ben betrokken bij diverse Limburgse wijnbouwbedrijven. Ik zie dat de Limburgse wijnmakers echte doorzetters zijn. Mensen met een eigen verhaal en een grote passie voor het product wijn en voor de natuur. Daarom probeer ik samen met hen de regionale wijnbouw naar een hoger niveau te tillen. Met de hobbyboeren én de professionele wijnbedrijven.

Zuidelijke hellingen

De vele wijngaarden zijn niet weg te denken uit ons Limburgs landschap. Wijnbouw kenden we hier zelfs al in de Romeinse tijd, zo blijkt uit archeologisch onderzoek. Maar Napoleon beperkte het, waardoor de wijnbouw uiteindelijk helemaal verdween. Totdat de Gulpense huisarts Schepel in 1971 duizend wijnstokken plantte op de terrassen van de Sinselbeek in Wahlwiller. Sindsdien groeien en bloeien er binnen onze gemeente weer vele wijnranken. Dat is mede te danken aan de zuidelijke hellingen. In een koel klimaat rijpen druiven alleen goed als ze optimaal van de zon kunnen profiteren. Veel hellingen liggen gunstig op het zuiden en bovendien hebben we een rijke bodem vol mergel, kalk en löss.

Schimmelresistente druiven

Onze lokale wijnboeren selecteren hun druiven heel streng. Dat zorgt soms voor een lagere opbrengst, maar wel altijd voor wijn van hoge kwaliteit. Of die nu wit of mousserend is, rosé of rood. We telen hier oude, karakteristieke druivensoorten, zoals Riesling en Pinot Noir. Daarnaast zie je steeds meer nieuwe rassen, zoals Cabernet Cortis, Cabernet Cantor en Johanniter. Die zijn beter bestand tegen schimmels en bovendien kunnen ze ook met minder zonuren goed rijpen. Uiteraard zijn de boeren altijd afhankelijk van het weer. Geen enkele druif houdt van nachtvorst en des te meer van de najaarszon. De smaak wordt vooral bepaald door de zonuren in die laatste weken. Als de druiven zijn geplukt, start de vinificatie waarna een enkeling nog rijpt op RVS of houten vaten.

Fantastisch streekproduct

Om onze regionale wijnbouw voor het voetlicht te brengen, bestaan sinds 2000 de Wahlwiller Wijnfeesten. Dit internationale feest, elk laatste weekend van september, trekt jaarlijks zo’n 500 lokale bezoekers en toeristen die geïnteresseerd zijn in het verhaal achter de wijn. Zij krijgen rondleidingen door drie wijngaarden in de buurt. Behalve de wijnboeren zelf, is er altijd een wijnkoningin die de gasten ontvangt. De mensen die hier komen proeven en door de gaarden wandelen, kunnen horen en zien dat we in Limburg geen massaproductie draaien. Elke wijnboer maakt wijn volgens een eigen concept. Maar stuk voor stuk zijn het fantastische streekproducten. Dat maakt de wijn tot een essentieel onderdeel van ons erfgoed. Ik zie de Limburgse wijnen steeds beter worden, daarom is er zeker een mooie toekomst voor wijnbouw in onze regio.”

Bekijk de video over de wijnbouw in Gulpen-Wittem

Tekst en foto: gemeente Gulpen-Wittem