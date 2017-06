Nationaal hitteplan van kracht

Redactie Parkstadactueel |

Vanaf vandaag is in o.a. onze provincie het Nationaal Hitteplan actief. Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor ouderen, mensen in verzorgingstehuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en te drinken.