Tour de France op 2 juli in hartje Aken  

Ton Reijnaerts |

In Parkstad is het tot dusver nog niet echt doorgedrongen, maar over veertien dagen, suist de Tour De France door de binnenstad van Aachen, op tien km afstand van de Parkstad, wereldklasse wielrenners als Froome en Contador op zondag 2 juli vanaf de markt en omringende straten van zeer nabij te bewonderen. De tweede etappe van de Tour de France vertrekt uit Düsseldorf en voert via een 12,3 km lang parcours in Aachen over 203,5 kilometer naar Luik. De doorkomst van de wielrenners rond Dom en Raadhuis in Aachen wordt om 15.15 verwacht. De kleurrijke en altijd weer verrassende Tourkaravaan passeert vanaf 13.30.

De 2e etappe van de Tour de France vertrekt uit Düsseldorf en voert in 203,5 kilometer over Duitse wegen naar Luik, de Waalse stad waar in 2012 vond nog het Grand Départ plaatsvond. Na een flinke lus om Düsseldorf beklimmen de renners de Grafenberg, een heuvel van 1,4 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,5 procent. Daarna gaan ze via Mönchengladbach – waar ook de tussensprint is naar Aken. Via Kelmis en de N3 steken ze bij België de grens naar België over. Hoewel Luik omringd is door de heuvels van de Belgische Ardennen is de kans groot dat de sprinters gaan uitmaken wie de tweede etappe wint. De finish van de etappe is rond 17.00 op de Boulevard de la Sauvenière, in het centrum van Luik.

In Aachen is de tourkoorts inmiddels al alom tastbaar. In deelgemeente Haaren worden de renners met een vrolijk Frans feest onthaald. Ook in hartje Aken wacht een kleurrijk raamprogramma. Op de markt komt ook een groot videoscherm waarmee via de Tour-de-France-Public-Viewing de ontwikkelingen voorafgaande aan de doortocht en de ontknoping in de Belgische Ardennen en Luik kan worden gevolgd.

De Duitse publieke Tv-zender ARD zendt de etappe live uit. Zoals ook Eurosport. In totaal gaan op 2 juli livebeelden van 100 zenders naar 190 landen wereldwijd. Sportbeelden met cultuur-toeristische sfeerimpressies. Een enorme reclamesport voor de stad en de regio Aachen dus. Temeer omdat ook nog 1000 geaccrediteerde journalisten uit print, online en radio over de Tour de France berichten.

Archief Foto Hub Meessen