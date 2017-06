Arcus bouwt avant-gardistische damesmodepand in hartje Heerlen  om tot studenteninformatiecentrum

Ton Reijnaerts |

Arcus- college gaat het avant-gardistische dames modepand ‘Gertrud Finken’ in de Dautzenbergstraat in Heerlen als informatielokaal voor studenten gebruiken. Arcus, dat het pand huurt van de voormalige onderneemster, is inmiddels al met de verbouwing gestart.

De move van Arcus is op z’n zachts gezegd verrassend. Het regionaal opleidingscentrum (ROC) was en is in Heerlen centrum eigenaar en huurder van talrijke panden, waaronder complete scholen, bijvoorbeeld in de Klompstraat. Op aandrang van voormalig Arcus-bestuursvoorzitter Winand Kohl werd het Heerlense gemeentebestuur jarenlang fors onder druk gezet om toestemming te geven voor een nieuwbouw in natuurgebied Terworm. Onder druk van een volledig vertrek van het regionaal opleidingscentrum Arcus uit Heerlen ging de Heerlense politiek, onder aanvoering van de SP, uiteindelijk door de knieen. Daarmee maakte de Heerlense politiek, die lang mordicus tegen een grootschalige nieuwbouw in natuurgebied Terworm was, een ommezwaai van 180 graden.

Donderdag 16 April 2015 openden Toine Theunissen, voorzitter van het college van bestuur van Arcus en commissaris van de koningin Theo Bovens gezamenlijk de reusachtige nieuwbouw aan de Valkenburgerweg te Heerlen, die plek biedt aan circa 4500 studenten van de stichting Arcus College.

Voor haar studenten gaat het Arcus-college, twee jaar na de opening van de nieuwbouw, nu een (aanvullend) studenteninformatiecentrum openen in het avantgardistisch pand, waarboven architect Frits Peutz zijn studententijd doorbracht. Stijlicoon Gertrud (‘Guus’) Finken, runde er decennialang een even bijzondere als hoogwaardige dames modezaak in de Dautzenbergstaat. Juli 2013 zette de onderneemster er met pijn in het hart een punt achter. Op aandrang van ontheemde klanten volgde in 2015 een beperkte doorstart. Het prachtige designpand in de Dautzenbergstaat ontwikkelde zich twee dagen per week tot een smeltkroes van mode en kunst. Dat is nu voltooid verleden tijd. Heerlen verliest opnieuw een unieke hotspot.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock