‘Miljoenenklapper’ voor pensioenfonds ABP  

Ton Reijnaerts |

Ambtenarenpensioensfonds ABP dat vijftien jaar geleden voor 80 miljoen euro een 20-procentsbelang in Q-park kocht incasseert nu 360 miljoen euro. Een financiële ‘klapper’ van 280 miljoen euro dus.

Maastrichtse Q-Park komt via een overname ter waarde van bijna 3 miljard euro in handen van het infrastructuurfonds van de Amerikaanse private-equityfirma KKR. Wat in de jaren negentig begon met een parkeergarage onder het Vrijthof en een joint venture tussen ING en de Maastrichtse vastgoedmiljonair Ger Ruijters, werd door Ruijters’ schoonzoon Ward Vleugels uitgebouwd tot een parkeerconsortium met 870.000 parkeerplaatsen verdeeld over ruim 6.300 parkeergarages in tien Europese landen.

De aandeelhouders, een gezelschap verzekeraars, pensioenfondsen en partijen die worden vertegenwoordigd door Ward Vleugels de man die Q-Park (de Q staat voor quality) groot maakte, legt de superdeal ook geen windeieren. Na vermindering van de schulden resteert een bedrag van 1,8 miljard euro om te verdelen.