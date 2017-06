Ontmoeten, plezier & kennismaken met sport en bewegen voor basisschoolleerlingen, MAASTRICHTSE SPORTWEEK 2017

Redactie Parkstadactueel |

Maastricht Sport organiseert in samenwerking met Fontys Sporthogeschool de Maastrichtse Sportweek van 19 t/m 23 juni 2017. Een week waarin basisscholieren in Maastricht op speelse wijze bewust worden gemaakt van het belang van sporten en bewegen tijdens een spannende en uitdagende sportdag. Plezier, elkaar ontmoeten én kennismaken met sport en bewegen staan centraal tijdens deze Maastrichtse Sportweek.

Kennismaken met (nieuwe) sporten

De week van 19 t/m 23 juni staat helemaal in het teken van sporten en bewegen. Het is voor basisschoolleerlingen dé week om nieuwe sporten te proberen en te ontdekken. En ook: om samen met klasgenoten leuke sporten en spellen te spelen en tijdens de sportdag hun beste beentje voor te zetten. Tevens maken zij kennis met diverse verenigingen die de sporten aanbieden in hun eigen omgeving.

Om goed voorbereid te zijn op deze week, hebben op de scholen die zich hebben ingeschreven voor de Maastrichtse Sportweek in de afgelopen weken kennismakingslessen plaatsgevonden. Deze werden verzorgd door studenten van de Fontys Sporthogeschool.

Sportdagen op sportparken Geusselt en West

Op maandag 19 juni vindt op de deelnemende scholen een officiële opening plaats. Deze opening wordt verricht met een gezamenlijke warming-up en ingeluid met het MSW2017 lied. De rest van de week (met uitzondering van woensdag) vinden op de sportparken West en Geusselt, sportdagen plaats. Tijdens deze sportdagen staan er bekende sporten op het programma waaronder tennis, voetbal, dans, basketbal, atletiek en hockey, maar ook minder bekende en niet alledaagse sporten zoals smartgoals, freerunnen, ultimate frisbee, trefbal en dodgebal. Deze sportdagen beginnen telkens om 10 uur en duren tot 14.30 uur. Voor de groepen 1 en 2 vindt op de scholen zelf een zogenaamde ‘spellenkermis’ plaats.

Maastricht Sport

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. Gevestigd in het Geusseltbad op het Geusseltpark faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt Maastricht Sport sporten & bewegen in Maastricht. Kortom, Maastricht Sport beweegt de stad letterlijk en figuurlijk.

Kijk voor meer informatie over de Maastrichtse Sportweek op www.maastrichtsport.nl/onderwijs.

Bron: gemeente Maastricht