Verkeersmaatregelen N278 vanwege mensenketting Tihange zondag 25 juni

Doorstroming en veiligheid van verkeer

Door met tienduizenden mensen tegelijk een ketting te vormen op het traject Tihange-Luik-Maastricht-Aken kunnen er problemen ontstaan in het kader van de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Daarom worden er onder meer verkeersregelaars ingezet en wordt het verkeer op plaatsen omgeleid.

Omleiding (brom)fietsers

Rijdend van Maastricht naar Vaals, wordt de menselijke ketting gevormd op de linkerzijde van het fietspad langs N278, vanaf de Dorpsstraat Cadier en Keer tot aan Vaals. Op die plaats worden (brom)fietsers omgeleid naar het fietspad aan de overzijde.

Snelheidsbeperking

Over de gehele lengte van het traject Tihange-Luik-Maastricht-Aken wordt de snelheid teruggebracht naar 30 km per uur. Daarnaast blijven de aansluitingen vanaf de N278 (provinciale weg Maastricht-Vaals) bij Wittem (N595) en Nijswiller (N281) open voor doorgaand verkeer. Bij Cadier en Keer, ter hoogte van de Dorpsstraat, zal de ketting de N278 kruisen. Doorgaand verkeer moet echter mogelijk blijven, ook in verband met hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance.

Parkeren

Parkeren wordt op 25 juni toegestaan in de groenbermen langs het fietspad aan de linkerzijde, redenerend in de rijrichting van Maastricht naar Vaals.

Bekijk de kaart (pdf, 139 KB) voor de exacte locatie van de mensenketting door Limburg.

Tekst en foto: Provincie Limburg