ZWEMLOOP MAASTRICHT VOOR DE JEUGD OP WOENSDAG 21 JUNI

Redactie Parkstadactueel |

Op woensdag 21 juni laat de jeugd zien wat ze kunnen op sportief gebied. Tijdens de Zwemloop in Maastricht gaan de kids met elkaar de sportieve strijd aan. In het Geusseltbad worden er eerst een aantal banen gezwommen om vervolgens zo snel mogelijk al rennend de finishlijn te bereiken op Sportpark Geusselt.

Sportief event voor de jeugd

Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 kunnen deelnemen aan deze bijzondere duatlon op 21 juni in Maastricht. De wethouder van Sport & Recreatie, Jim Janssen en Maurice Bockting, directeur Maastricht Sport zullen deze sportieve middag feestelijk openen. Om 14.00 uur zal de wethouder het startschot laten klinken waarop de kinderen uit de eerste startserie het water in springen om hun banen te zwemmen. Wanneer zij hun afstand te water hebben afgelegd, rennen zij zo snel mogelijk naar buiten richting Sportpark Geusselt om daar de wedstrijdmeters te rennen. Afhankelijk van de leeftijd is dit 1.000 of 2.000 meter.

Moe maar voldaan zullen de jonge deelnemers de finishlijn bereiken en worden per categorie de winnaars gehuldigd door toptriatleet Maya Kingma.

Projecten en activiteiten

Om kinderen te enthousiasmeren voor sporten in het algemeen, maar specifiek voor de duursport, organiseerde Maastricht Sport kennismakingslessen triatlon op diverse Maastrichtse basisscholen. De lessen werden gegeven door ervaren coaches die zelf actief waren of zijn binnen de topsport. Basisscholen konden kosteloos deelnemen aan dit programma. Tijdens schooluren gingen de kinderen onder begeleiding aan de slag met fiets- en looptraining. Op weg naar de Zwemloop konden de kinderen vervolgens onder begeleiding van Maastricht Sport deelnemen aan gratis extra trainingen in het Geusseltbad en op Sportpark Geusselt.

Op weg naar de grote finale

De duursport combineert sporten die eigenlijk iedereen kan beoefenen; zwemmen, fietsen en hardlopen. Drie sporten waar kinderen al op jonge leeftijd mee starten. Maastricht Sport omarmt mede om die reden het grootse sportevent IRONMAN Maastricht op 6 augustus 2017. Een dag eerder mogen de kinderen al laten zien wat zij in hun sportieve mars hebben. Tijdens de Maastricht Sport IRONKIDS Finale zwemmen de jongste deelnemers in de Maas, fietsen ze door het centrum van Maastricht en komen ze vervolgens hardlopend over de finishlijn. Op weg naar deze grote finale staat Maastricht Sport de deelnemende kinderen graag bij door middel van de kennismakingslessen op school en de extra trainingen. Ook de Zwemloop is een mooie en leuke voorbereiding op de grote Maastricht Sport IRONKIDS Finale op 5 augustus.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op MaastrichtSport.nl/zwemloop of MaastrichtSport.nl/ironkids

Tekst en foto’s: gemeente Maastricht