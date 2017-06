412 huishoudens in Kerkrade gingen u voor. Zonnepanelen via de gemeente ook iets voor u?

Het is u wellicht al opgevallen; busjes van Volta Solar (Volta Limburg) in uw straat die zonnepanelen plaatsen. Via de gemeente Kerkrade kunt u zonnepanelen aanschaffen en de gemeente staat hiervoor garant voor een periode van 15 jaar! Geen onzekerheid, zorgen of gedoe met uitzoeken! Het project is bedoeld voor woningbezitters, bedrijven en sportverenigingen met een eigen gebouw. De elektriciteitsaansluiting moet wel kleiner zijn dan 3 x 80 Ampère.

Deelnemers aan het project kunnen de installatie financieren door een aantrekkelijke gemeentelijke lening. De btw op de installatie ontvangt u terug van de belastingdienst en wordt voor u verzorgd. In dit project zijn de opbrengsten door het opwekken van zonnestroom hoger dan de kosten van aflossing, rente en service. Hierdoor kan dus iedereen meedoen. Wilt u deelnemen? Dat kan, want er is nog budget! U helpt hiermee om Kerkrade duurzamer te maken en dat is het doel van de gemeente Kerkrade!

Informatieavond

Sinds begin dit jaar zijn er al vier bijeenkomsten geweest voor geïnteresseerden. Om meer mensen te overtuigen over te gaan op zonnepanelen, organiseren we op donderdag 6 juli weer een informatieavond om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Stjaaterhoes, Schaesbergerstraat 27, Kerkrade. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, dient u zich hiervoor aan te melden via de website www.zonnepanelenprojectparkstad.nl/kerkrade. Er wordt dan voor u een plaats gereserveerd. Liever direct een vrijblijvende offerte? Dat kan ook via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl/kerkrade (bovenste blauwe balk aanklikken).



Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de gemeente Kerkrade gebruikt voor het promoten van duurzaamheid in de stad. De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar dat is zeker niet alles! Het blijft echter niet bij promoten van duurzaamheid; het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks leven rekening houden met duurzaamheid! Rond het thema voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special in het Stadsjournaal, artikelen, www.kerkrade.nl, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners over deze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of organisatie leuke of inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons weten. Meer informatie op www.kerkrade.nl, via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 045.

Tekst en foto: gemeente Kerkrade