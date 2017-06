“Authentieke 20the Century Women zit vol met rake, gevoelige observaties.”

★★★★ FilmVandaag: – “20th century Women is filmisch een schot in de roos.”

Verenigde Staten, 2016 / 118 minuten

Regie: Mike Mills

Met: Annette Bening, Lucas Jade Zumann, Elle Fanning e.a.

Bitterzoet drama over een alleenstaande moeder Dorothea (Bening) die eind jaren zeventig met haar zoon in een groot pand woont met verschillende huurders.

Wanneer haar auto in vlammen opgaat nodigt Dorothea de brandweerman die haar te hulp schiet uit voor haar verjaardagsfeest, waarom ook niet? Dorothea is onconventioneel en trekt haar eigen plan. Ze kent ook twijfels en doet haar best haar opgroeiende zoon te begrijpen. In haar pogingen de generatiekloof te dichten vraagt ze daarbij hulp aan twee vrouwen, wat tot opmerkelijke scènes leidt.

Vragen over de zin van het leven, toeval, verantwoordelijkheid nemen, feminisme en samenleven worden afgewisseld met archiefbeelden uit andere tijden en muziek van Talking Heads en Buzzcocks. Zo schetst de van oorsprong grafisch ontwerper Mills een mooi tijdsbeeld.

Opvoeding is een nooit voltooid proces, laat dit liefdevolle groepsportret zien. (K.H.)

