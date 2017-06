Binnenkort met de auto op vakantie? Opgelet, nieuwe regels van toepassing!

Ton Reijnaerts |

Frankrijk is voor inwoners van de Parkstad sinds jaar en dag een van de favoriete vakantiebestemmingen. Wat menigeen nog niet weet is dat vanaf nu een milieusticker voor Frankrijk noodzakelijk is, als je auto na 31 december 1996 voor het eerst is toegelaten. Wie zonder vignet onderweg is, riskeert een geldboete van 68 euro. Ook campers tot 3,5 ton gelden als een auto. Het voertuig moet ook aan de roetfilter normen voldoen.

Ook in Oostenrijk gelden sinds deze zomer nieuwe spelregels. In het Alpenland is het vanaf nu verboden om milieustickers uit 2016 of vroegere jaren op de ruit te hebben. Het nieuwe turquoise vignet in Oostenrijk is overigens 0,8 procent duurder geworden. Een tien dagen geldig vignet kost dit jaar 8 euro 90. In Bosnië en Herzegovina gelden sinds deze zomer nieuwe boetes. Niet handsfree bellen achter het stuur kost 150 euro, snelheidsovertredingen van 30 km of meer resulteren in een boetebedrag van 200 tot 500 euro.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock