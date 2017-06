Felicitaties voor uitstekend scorende Kerkraadse B&B

Wethouder Weijers feliciteert René en Cees Glas met

de hoge scores van hun Bed & Breakfast. Alle reden om trots te zijn

“Om 5 uur of nog vroeger aan het ontbijt is bij ons geen probleem. En beschikken onze gasten niet over eigen vervoer, dan brengen we hen gerust naar Eygelshoven of hartje Kerkrade om fijn te dineren of naar een van de vele attracties die onze stad rijk is,” vertelt René. “We dragen Kerkrade namelijk een warm hart toe,” benadrukt Cees. “Als je bedenkt wat hier en in de regio Parkstad de afgelopen jaren is bereikt, onder andere op het gebied van toerisme, dan hebben we alle reden om trots te zijn. En die trots brengen we graag over op onze gasten.”

B&B’s van harte welkom

Wethouder Weijers is blij met zulke enthousiaste ambassadeurs voor Kerkrade. “Wat ons betreft mogen nog veel meer mensen in onze stad een B&B starten. Dat is goed voor het bereiken van een van de speerpunten uit de Visie Toerisme die de gemeente heeft opgesteld: het verlengen van het verblijf in onze stad. Want hoe langer bezoekers in Kerkrade verblijven, hoe meer het toerisme floreert. En dat is weer uitstekend voor de locale economie. Door de groei en de variatie aan attracties in Kerkrade en heel Parkstad hebben we een uitstekende basis voor de volgende stap: de toerist langer vasthouden in onze mooie stad!”

