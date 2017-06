Fietszomer 2017 start zaterdag op de Markt in Aken

Ton Reijnaerts |

Zaterdagmiddag om 14.00 gaat op de Markt in hartje Aachen ‘Der Fahrradsommer 2017’ van start. Een familievriendelijke 24 km lange fietstocht waarmee de stad Aachen haar fietsroutenet meer bekend wil maken bij het grote publiek.

Daarnaast moet de fietstocht een aanzet geven om de fiets vaker als regulier vervoermiddel in te zetten. Het is ongetwijfeld ook een goed training ook voor 2 juli als de Tour de France de stad Aachen aandoet en de binnenstad voor auto’s en stadsbussen goeddeels onbereikbaar is. De route van de fietstocht van der Fahrradsommer 2017 is tot en met 24 oktober via bewegwijzering goed zichtbaar. Meer informatie: www.aachen.de/radfahren

Fahrradsommer-Flyer_2017