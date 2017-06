Leeuw van Waubach herplaatst

De stenen leeuw, het kunstwerk dat altijd op de markt in Waubach heeft gestaan, is gerestaureerd. Hij wordt op donderdag 22 juni om 14.00 uur terug geplaatst op de nieuwe markt in Waubach. Leerlingen van basisschool An der Put hebben hun best gedaan om te zorgen voor een feestelijke onthulling. Bent u erbij?