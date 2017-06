Sempervivetum, Worst naar Wittem voor goed weer op 8 en 9 juli

Redactie Parkstadactueel |

BOCHOLTZ – De voorbereidingen voor Sempervivetum 2017 zijn in volle gang. Er wordt niets aan het toeval overgelaten om ook deze editie van het Romeinse festival weer tot een onvergetelijke belevenis voor deelnemers en bezoekers te maken. Het enige toeval dat nog bedwongen moet worden is het weer. Uiteraard hoopt de organisatie op droog weer met een lekker zonnetje. Daarom wordt de hulp ingeroepen van de paters van Klooster Wittem. Het is namelijk een oud gebruik om een worst aan te bieden bij Klooster Wittem. Het verzoek aan de paters van Wittem is om te bidden voor mooi weer en een geslaagd festival op 8 en 9 juli.

Te voet van Bocholtz naar Wittem

Op vrijdag 23 juni vertrekt om 13 uur een delegatie van Stichting SPQR, de organisatie van Sempervivetum, vanuit Bongerdpark, Bocholtz te voet richting Wittem om de worst aan te bieden. De tocht is 8 km lang (ca 2 uur lopen incl. pauze). Iedereen die geïnteresseerd is mag meelopen.

Waar komt de traditie eigenlijk vandaan?

Sinds mensenheugenis brengen gelovigen, wanneer er een bijzondere gebeurtenis op handen is, een worst naar een clarissenklooster, met de vraag aan de zusters om te bidden voor goed weer. De zusters clarissen zijn gesticht door Clara van Assisi, de eerste vrouw die zich aansloot bij Franciscus van Assisi. Zij wordt vereerd als beschermheilige tegen slecht weer, een positie die ze vermoedelijk dankt aan haar naam. Clara, de vrouwelijke vorm van het Latijnse clarum, betekent namelijk klaar of helder. En een heldere hemel staat voor goed weer.

Het aanbieden van een worst voor Clara gaat dan gepaard met een verzoek te bidden voor stralend weer. En dat niet alleen: bij dat mooie weer wordt natuurlijk ook gebeden voor een mooie dag. Hoewel Clara in het redemptoristenklooster van Wittem niet in het bijzonder wordt vereerd, bieden verenigingen of families steeds vaker een worst aan voor het welslagen van een festiviteit. In Klooster Wittem is een pastor altijd bereid hen te ontvangen, om samen bij de activiteit stil te staan en te vragen om Gods zegen.

Tekst en foto’s: stichting SPQR