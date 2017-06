Busvervoer naar Kettingreactie Tihange

Inwoners van Landgraaf die zich hebben aangemeld via de website », kunnen gebruik maken van twee bussen die klaar staan voor het vervoer naar Wahlwiller. De N278 in Wahlwiller is de locatie waar de inwoners van Landgraaf in de ketting kunnen aansluiten.

De bussen vertrekken vanaf de Beethovensingel nabij de bushalte, om 12.45 uur richting Wahlwiller. Zorg dat u om 12.30 aanwezig bent op deze locatie, want de bussen vertrekken stipt op tijd. De bedoeling is om circa 16.00 uur terug te zijn in Landgraaf.

Voor degenen die met de auto gaan: rijd richting Wahlwiller naar de N278 en volg de aanwijzingen parkeren

Bron: Gemeente Landgraaf