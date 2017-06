Buurtwandeling naar Imstenrade

Redactie Parkstadactueel |

De bewoners van Kerkrade-West en omgeving kunnen op zondag 25 juni 2017 al deelnemend genieten van de achtste wandeling van de wandelreeks ‘Wandelen in Kerkrade’.

De presentatie van de Imstenraderoute begint om 13.00 uur op het Plein te Spekholzerheide met een wandeling langs bijzondere plekjes in de omgeving van Kerkrade-West.

De Imstenraderoute is een route van ongeveer 12 km door velden, holle weggetjes en bos.

Halverwege de wandeling is er een kleine pauze met koffie en vlaai. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De volledige “Imstenraderoute” leidt u via de Beitel naar Imstenrade, Benzenrade naar het Imstenraderbos om vervolgens via Heerlen-Zuid terug te wandelen naar Spekholzerheide.

Deze route is samengesteld door het Bewonersplatform Kerkrade-West en het geheel is uitgewerkt in een prachtige functionele wandelgids.