Code rood voor Brunssummerheide en Schinveldse bossen!

In droge perioden is er extra aandacht voor het voorkomen van natuurbranden. Diverse instanties treffen op voorhand (preventieve) maatregelen om natuurbranden te voorkomen maar ook om in geval van brand adequaat te kunnen handelen.

Een van die maatregelen, of beter gezegd hulpmiddel, is de “Natuurbrandthermometer”. De natuurbrandthermometer is een alarmeringssysteem waarbij voor alle partijen duidelijk is hoe droog de natuurgebieden (Brunssummerheide/Schinveldse bossen) zijn en welke maatregelen door de hulpverleningsdiensten, de gemeenten en de natuurbeheerders getroffen moeten worden.

Aan de hand van deze thermometer is voor iedereen duidelijk te zien hoe groot de kans is op een natuurbrand, wat de risico’s zijn en hoe deze kunnen worden verkleind. De Vereniging Natuur-monumenten is verantwoordelijk voor de informatievoorziening omtrent de droogte in deze gebieden en initieert in samenwerking met de brandweer wijzigingen in de kleurcode van de natuurbrandthermometer.

Eventuele maatregelen, bijvoorbeeld de afkondiging van een stookverbod als gevolg van (aanhoudende) droogte, zullen worden gepubliceerd maar ook worden gecommuniceerd via Twitter (Twitter.com/Gem-Onderbanken ») en/of via Burgernet. Dus wees alert tijdens (aanhoudende) droogte als u zich in het bosgebied bevindt.

Preventieve maatregelen:

Rook niet in ons natuur- en/of bosgebied

Maak geen open vuur (bbq etc.) in ons natuur- en/of bosgebied

Let op waar u uw auto neerzet (een hete uitlaat kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld droog gras in brand vliegt)

Gooi geen rommel weg. Een stukje glas kan er al voor zogen dat de droge natuur vlam vat.

Wat te doen als er brand is:

Bel 112

Vertel zo precies mogelijk waar de brand is

Verlaat het gebied zo snel mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie: de natuurbrandthermometer is terug te vinden op onze website onder: Wonen, werken en leven > Veiligheid > Brandweer en ook op de website van de brandweer onder: www.brandweer.nl/zuid-limburg ».

Bron: Gemeente Onderbanken