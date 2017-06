Dialyse bij Elyse Kerkrade ‘Een kleinschalige setting, deskundig, persoonlijk en betrokken.’

Redactie Parkstadactueel |

Dialyse is een ingrijpende behandeling, die veel tijd en energie vraagt van de patiënt. Hoe fijn is het dan om deze behandeling in een omgeving te krijgen, die meedenkt en ervoor zorgt dat je je kunt ontspannen. Elyse Klinieken voor Nierzorg creëert dit voor zijn patiënten. Samen Sterk bezoekt de kliniek in Kerkrade en laat zien hoe Elyse dit doet. Bestuurder Nelly de Jong legt uit hoe de patiënt centraal staat in de kliniek en waarom het zo belangrijk is dat ze zich thuis voelen. De heer Zwiers vertelt over de zorg en aandacht die hij als dialysepatiënt krijgt tijdens zijn dialysebehandeling: “De zorg ervaar ik als heel goed hier, je krijgt veel aandacht. Ik voel me hier erg op mijn gemak vanaf het begin dat ik hier gekomen ben.” Nefroloog Jeroen Slebe geeft uitleg over de nierfalenpoli. Ook laat hij zien waarom samenwerking in de keten zo belangrijk is voor de patiënt.

Zaterdag 24 juni om 16.30 uur te zien in Samen Sterk bij SBS6



Alles over dialyse is zaterdag 24 juni te zien in de uitzending jong en oud van Samen Sterk; Samen Sterk is een televisieprogramma waarin getoond wordt hoe we als land, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. Of het nou gaat om gezinsbegeleiding, langer thuis blijven wonen, een kunstmatige knie, acupunctuur of zelfs een operatieve ingreep: door samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken, kunnen we er samen voor zorgen dat we de toekomst sterker tegemoet treden. Niemand hoeft dit alleen te doen en voor iedereen is er een oplossing mogelijk. In Samen Sterk komen al deze oplossingen voor vaak actuele vragen en situaties aan bod.

De herhaling is te zien op zondag 25 juni om 12.00 uur in Samen Sterk bij SBS6

Tekst en foto’s: elyse klinieken