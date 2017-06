Internationale Maasfietsroute officieel geopend in Venlo

Wielerprominent Leontien van Moorsel opende op 22 juni deze nieuwe recreatieve (grensoverschrijdende) fietsattractie op feestelijke wijze. De route is herkenbaar bewegwijzerd en wordt ondersteund door de webportal www.maasfietsroute.eu. De website werd diezelfde dag gelanceerd. Op de website staan fietstrajecten met informatie en vele highlights die langs de route te beleven zijn. Speciaal voor de opening namen enkele leden van Provinciale Staten van Limburg alvast de proef op de som. Zij fietsten maar liefst 2 trajecten van de route, van Maastricht naar Venlo.

Belevenisvolle route

De fietsroute die vanaf het plateau van Langres tot aan Hoek van Holland de Maas volgt, is voor fietsers van elk niveau, voor zowel jong als oud. Via 30 etappes door drie landen kunnen vele steden, dorpen en bezienswaardigheden worden ontdekt. Door de bestaande fietsroutes langs de Maas vanaf de bron in Frankrijk tot aan de monding in Nederland aan elkaar te koppelen is nu één belevenisvolle Maasfietsroute in de markt gezet. Of men nu de bergachtige omgeving van de Vogezen in Frankrijk wilt ontdekken, de beste plekken zoekt in België om abdijbier te proeven of cultuurhistorische plekken in Nederland wilt bezoeken; de Maasfietsroute biedt het allemaal. Deze belevenisvolle fietsroute trekt naar verwachting jaarlijks tienduizenden extra fietstoeristen en geeft daarmee een directe impuls voor herbergen, hotels B&B en horeca in steden en dorpen langs de rivier. Kortom; de promotie van La Meuse-àVélo dient als stimulans voor het fietstoerisme en de vrijetijdseconomie langs de gehele route

Fietstoerisme belangrijke groeisector

De Maasfietsroute past in de reeks van succesvolle lange afstand fietsroutes in Europa, zoals die langs de Donau, Elbe en de Rijn. Daarnaast speelt een rol dat de Maas, de Maasdorpen en -steden nu al een enorme aantrekkingskracht hebben op toeristen. Bovendien is het fietstoerisme een belangrijke groeisector die miljarden euro’s aan inkomsten genereert. Het idee voor de Maasfietsroute is ontstaan uit een motie van de gemeenteraad van Venlo in 2010. Tijdens de wereldtuinbouwexpo Floriade in 2012 werd hierover al een intentieverklaring ondertekend door tientallen partners. Door zo’n dertig partijen uit Frankrijk, België en Nederland werd op 29 januari 2015 in Maastricht een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de internationale fietsroute binnen drie jaar te realiseren. Dit grensoverschrijdende project past als geen ander bij de (fiets)provincie Limburg, die dit project heeft vlot getrokken. ‘Geen grenzen trekken maar verbindingen aangaan’ is een belangrijk uitgangspunt, ook bij dit project.

Tekst en foto: Provincie Limburg