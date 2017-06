Koninklijke onderscheiding voor de heer Prof. Dr. Maarten W. de Vries

Redactie Parkstadactueel |

Vanmiddag reikte burgemeester Penn-te Strake, de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit aan de heer Maarten de Vries, tijdens de ‘viering 10 jaar Mind Venture International’ (MVI).

Personalia:

De heer Prof. Dr. Maarten W. de Vries

Geboortedatum: 14 februari 1948

Verdiensten:

De heer prof. dr. Maarten de Vries heeft vanaf 1983 op maatschappelijk gebied (sociale psychiatrie) op een uitstekende wijze werkzaamheden verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.

Hij maakte de volgende carrière:

Decorandus studeerde van 1970 tot 1979 geneeskunde aan het Rochester Medical Center en specialiseerde zich in de Psychiatrie en Pediatrie. Tevens studeerde hij Culturele Antropologie. Vervolgens was hij werkzaam bij diverse psychiatrische instellingen in de Verenigde Staten en zette hij onderzoeksprojecten op.

1983 – 2013:

Als hoogleraar sociale psychiatrie aan de Maastricht University heeft hij bruggen geslagen tussen de psychiatrie en culturele antropologie, tussen individu en samenleving, en heeft hij zich vooral gericht op het nationaal organiseren van internationale samenwerking. Hij was daarnaast verbonden aan universiteiten in Harvard, Rochester, Bielefeld, Maputo, Moi en Nairobi en lid van de sectie Sociale Psychiatrie van NWO. Hij initieerde nieuwe onderzoeksmethoden en verkreeg nieuwe inzichten op het gebied van ‘mental illness’. Daarnaast ontwikkelde hij vernieuwende preventieve en therapeutische methoden door gebruik te maken van media en podiumkunsten en zette hij afdelingen sociale psychiatrie op bij universiteiten in ontwikkelingslanden.

Hij richtte zich met name op de geestelijke ontwikkeling en gezondheid van mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder. Hierbij had hij bijzondere aandacht voor de interactie tussen individuen en groepen en interculturele verschillen. Het door hem in Maastricht ontwikkelde systeem van de jeugdpsychiatrie vond al snel navolging in heel Nederland en daarbuiten.

2003 – heden:

Als psychiater, adviseur en innovator bij RIAGG Maastricht / gemeente Maastricht heeft hij veel betekend in het verbinden van instellingen, overheid en burgers. Zo heeft hij o.a. de zorg voor de geestelijke gezondheidszorg tot een publieke zaak gemaakt vanuit een bottom up benadering. Hij is een pionier van de ‘Community based mental health’ en in dit kader initieerde hij diverse projecten zoals Geestelijk Gezond Maastricht, Fit4All en ‘Bianca in de buurt’. Deze projecten zijn gericht op het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en het verkleinen van de afstand tussen burgers enerzijds en gezondheids- en overheidsinstellingen anderzijds.

2007 – heden:

Als voorzitter Bestuur en mede initiatiefnemer van Mind Venture International (MVI), een netwerkorganisatie, heeft hij laten zien dat geestelijke gezondheidszorg niet alleen iets is van individuen, maar alleen kan worden begrepen en verbeterd in ‘het sociale’. MVI biedt toegang tot geestelijke gezondheidszorg aan bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden die getroffen zijn door oorlogen, migraties, natuurrampen en epidemieën. Dit inzicht heeft geresulteerd in creatieve experimentele innovaties in het gebruik van media om de alledaagse cultuur voor de geestelijke gezondheid te verbeteren. O.a. in Zuid-Afrika heeft betrokkene in grote mate bijgedragen aan een vernieuwende aanpak van de HIV-problematiek.

2009 – heden:

Adviseur van het Leger des Heils, afdeling Limburg/Brabant.

1994 – heden:

Vanuit zijn overtuiging dat media er toe kan bijdragen de verwachte sterke groei van mentale problemen het hoofd te bieden heeft hij zich als adviseur/onderzoeker met verve ingezet voor de WIF/YAT(Worldview International Foundation/Young Asia Television).

In 2005 en 2006:

In 2005, het jaar na de tsunami, zijn op zijn initiatief teams bestaande uit mediadeskundigen en psycho-sociale experts naar SriLanka gezonden.

Van 2004 tot 2012:

Namens PMHP en GGM (Public Mental Health Project & Geestelijk Gezond Maastricht) heeft hij als pionier en voorstander van ‘community based mental health’ in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het initiatief tot het PMHP genomen en heeft daarmee de ontwikkeling van de op regionale instituten(RIAGG) gebaseerde benadering van mentale gezondheidszorg tegenover de vigerende aanpak middels ziekenhuizen bevorderd.

1985 – 2000

Oprichter en directeur van het Institute of Psychosocial and Social Ecological Research

(IPSER), een platform voor de samenwerking van internationale deskundigen op het gebied van de psychosociale wetenschappen. Met ISPER heeft hij een overbrugging gecreëerd tussen sterk uiteenlopende disciplines binnen zijn vakgebied, en heeft daarmee bijgedragen aan het beschikbaar komen voor de samenleving van belangrijke inzichten met betrekking tot de aanpak van verslaving, de benadering van depressies en de ontwikkeling van traumaverwerking van groepen die door oorlogen of andere rampen worden getroffen.

Prof. de Vries heeft een grote bijdrage geleverd aan het welzijn en de geestelijke gezondheid van de gemeenschap. Hij heeft zich specifiek gericht op de relatie tussen de media en mental health en heeft daarin baanbrekend werk verricht. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld (met name in Afrika) heeft betrokkene talloze projecten opgezet die bijdragen aan de geestelijke gezondheid. Hij heeft nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden ontwikkeld, waarbij hij de kennis van diverse (wetenschappelijke) disciplines combineerde en media inzette om mensen te helpen en weerbaarder te maken.

