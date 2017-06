Landgraaf naar rechter vanwege gedwongen herindeling

Redactie Parkstadactueel |

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf is naar de rechter gestapt om de provincie Limburg te dwingen een herindeling van Landgraaf en Heerlen stop te zetten.

Dat is de centrale eis in twee procedures, die AKD Advocaten namens de gemeente bij de civiele rechter en bij de bestuursrechter heeft aangespannen.

Het Landgraafs college vraagt dat de rechter zich uitspreekt over de onrechtmatigheid van het hele proces van gedwongen herindeling. Die komt er, kort gezegd, op neer dat Gedeputeerde Staten de regie op onterechte gronden en op een verkeerde manier hebben overgenomen.

Geëist wordt bij de civiele rechter dan ook dat Gedeputeerde Staten onmiddellijk stoppen met de feitelijke en juridische voorbereiding van een gedwongen herindeling. Minimaal zou het proces uitgesteld moeten worden tot ná het houden van een referendum.

Ook de bestuursrechter wordt op basis van dezelfde argumenten gevraagd het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten te schorsen.

Verschillen

Deze Landgraafse gang naar de rechter is al eerder in het vooruitzicht gesteld en verschilt wezenlijk van andere herindelingskwesties, waarover de rechter zich heeft gebogen. Zo heeft Landgraaf tijdig het argument ingebracht dat het Europees Handvest voorschrijft dat er een referendum moet plaatsvinden. In een zaak rond herindeling van het Groningse Haren heeft de rechter het argument ‘de procedure is in strijd met Europese regelgeving’ niet meegewogen omdat het in die kwestie te laat was ingebracht.

Zitting

Beide zaken worden in één zitting behandeld voor de rechtbank in Maastricht. Die zitting is gepland op woensdag 28 juni.

Persbericht: Gemeente Landgraaf