Selectie nieuws: Groene Ster verwelkomt zes nieuwkomers.

Na twee seizoenen bij Chevremont keren Eloy Cox en Boyd Joosten terug op Sportpark Pronsebroek. Groene Ster is verheugd twee spelers te zien terugkeren die de jeugdopleiding hebben doorlopen bij Groene Ster en ook nog eens uit de directe omgeving komen. De 22-jarige Eloy Cox is een ras aanvaller die zowel op de vleugel als in het centrum uit de voeten kan. Boyd Joosten (23) is inzetbaar op het middenveld en in de aanval en heeft snelheid en diepgang als belangrijkste wapens. Na een verblijf van 9 jaar bij tweedeklasser VV Eijsden maakt Wessel Franssen (27) de overstap naar hoofdklasser Groene Ster. De stap hogerop stond er al enkele jaren aan te komen voor Wessel, sinds jaar en dag clubtopscorer bij Eijsden. Scoren met het hoofd is een sterk punt van de in Eijsden woonachtige centrumspits.

Jelle Raets (22) komt over van tweedeklasser BSV Limburgia uit Brunssum. Ook Jelle wilt graag de uitdaging aangaan om zich op een hoger niveau te laten zien. Jelle is een verdedigende middenvelder, maar kan ook centraal achterin spelen. Jelle woont nu nog in Maastricht.

Tom Hermans (19) doorliep de gehele jeugdopleiding bij Roda JC en speelde afgelopen seizoen bij de U19-beloften van de Kerkraadse eredivisionist. De in Oirsbeek woonachtige Tom is een vinnige vleugelverdediger die zowel aan de linkerkant als de rechterkant uit de voeten kan.

Tot slot verruilt de ambitieuze doelman Lars Heuten de beloftenploeg van MVV U19 voor een nieuwe start bij Groene Ster. De met 17 jaar jongste nieuwkomer in de selectie van de groen-witten speelde eerder ook voor Alemannia Aachen. Lars is woonachtig in Bocholtz.

Bestuur en technische staf heten alle nieuwkomers van harte welkom bij RKSV Groene Ster en wensen iedereen veel succes met onze hoofdmacht in de hoofdklasse B.