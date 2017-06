Tihange NL-33 Informatiemail 25 juni

Redactie Parkstadactueel |

Beste deelnemer van de 25 juni actie Stop Tihange,

Aankomende zondag is het zover! Tienduizenden mensen hebben zich al aangemeld om deze actie mee te maken. Fanfares, carnavalsverenigingen, scholen, koren en kerken. We zullen met jong en oud hand-in-hand staan om ons hard te maken voor de sluiting van de gevaarlijke kerncentrales Tihange 2 en Doel 3. Het zal een actie worden om nooit te vergeten!

Hierbij ontvangen jullie de mail met alle laatste informatie die jullie moeten hebben om de actie tot een succes te maken. Lees deze goed door, zodat u weet hoe alles op die dag zal verlopen!

Tijd

De actie duurt van 14.00 uur en 15.00 uur. Zorg dat u uiterlijk om 14.00 uur op uw plek bent, zodat er ruim de tijd is om de ketting op te bouwen. Houd rekening met extra reistijd. Het zal druk zijn op de toegangswegen!

Plaats in de ketting

Uw plaats in de ketting is aan het einde van Nijswiller. Dit is kilometernummer NL-33.

Op de dag zelf is de kilometer herkenbaar door een vlag met het kilometernummer erop. Deze vlag staat ongeveer in het midden van elke kilometer, waar ook een post is met mensen van de organisatie. Deze mensen zijn herkenbaar door een veiligheidshesje dat zij dragen. Deze ‘kilometercoördinatoren’ staan ook in voortdurend contact met het coördinatiecentrum van de organisatie.

Parkeren

Probeer zoveel mogelijk met de fiets of benenwagen te komen om verkeersopstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen. Kunt u alleen aan de ketting deelnemen door met de auto te komen, houd dan rekening met het volgende:

N278: Parkeren wordt op 25 juni toegestaan in de groenbermen langs het fietspad aan de linkerzijde, redenerend in de rijrichting van Maastricht naar Vaals. Rijdend van Maastricht naar Vaals, wordt de menselijke ketting gevormd op de linkerzijde van het fietspad langs N278, vanaf de Dorpsstraat Cadier en Keer tot aan Vaals.

Maastricht en dorpskernen: Er zijn hier geen speciaal aangewezen parkeerplaatsen en u zult dus zelf op zoek moeten naar een parkeerplaats in de buurt. Houd rekening met de geldende verkeersregels.

Trein

Heeft u geen andere reismogelijkheid en reist u hierdoor met de trein naar Maastricht, dan staan er coördinatoren op het station (herkenbaar aan hun hesjes) die u de weg wijzen. U kunt aansluiten in de ketting bij de kruising Sfynxlunet/ Bloemenweg in Maastricht. Dit is 5 minuten lopen vanaf het station.

Heeft u wel andere vervoersmogelijkheden, dan vragen wij u naar de toegewezen plek in de ketting te gaan.

Het sluiten van de ketting

Zorg ervoor dat iedereen op tijd in de ketting staat en zo goed mogelijk verspreid is. Probeer kluitjes en/of gaten te voorkomen! Er zullen ook veel mensen bij elke kilometer opduiken die zich niet hebben ingeschreven. Neem ze op in de ketting en accepteer dat u misschien dus steeds verder wegraakt van uw oorspronkelijke plek. Maak geen dubbele rijen of rondjes – we hebben iedereen in de rechte lijn nodig om de ketting helemaal te sluiten. Op dunbevolkte kilometers zullen er linten zijn om eventuele gaten te dichten. Radio L1 zal rond 14.45 uur het officiële startsein geven voor het sluiten van de ketting. Rond 15.00 verbreken we de ketting; de actie is afgelopen

Media

Radio L1 zal deze dag live uitzenden over de actie. Dit is te volgen via 100.3 FM of via internet live stream: http://www.radiofm.nl/online-radio/zender/limburg/ Neem dus een radiootje en/of mobiel met internet mee! Er is veel media-aandacht voor de actie dus wellicht wordt u aangesproken door journalisten. Door de organisatie worden opnames vanuit de lucht gemaakt, die ter beschikking worden gesteld aan media. Bent u actief op social media? Gebruik dan #StopTihange en vermeld ons @StopTihange.

Meenemen

Het belooft een mooie, niet te warme dag te worden. Neem ondanks dat voldoende water (en eventueel eten) mee! Diverse horeca langs de route heten u van harte welkom.

Vlaggen en spandoeken zijn welkom; alles om onze boodschap nog meer kracht bij te zetten. Maar onthoud: het is een vreedzame actie!

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst en hebben absoluut een plaats in deze actie. Neem hen dus vooral mee! Mocht uw kind zoekraken, ga dan naar de dichtstbijzijnde kilometerpost om in contact te komen met de organisatie. Deze post is herkenbaar door de vlag met kilometernummer.

Financiën

De actie heeft in totaal bijna 3 ton gekost. Dat is veel geld, maar wat we ermee voor elkaar hebben gekregen is onbetaalbaar! Tijdens de actie zal er per kilometer worden gecollecteerd; we hebben namelijk op dit moment nog een tekort van bijna 20.000 euro. Als u dus allemaal wat cash geld meeneemt en een euro geeft zijn we eruit. Natuurlijk zijn er al veel mensen die al geld hebben gedoneerd. Allen hartelijk dank!

Veiligheid

Meedoen aan de actie is op eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij enige schade. We doen er alles aan om ongevallen en schade te voorkomen. BAM regelt alles rondom verkeer(sveiligheid). Ook zal er politie aanwezig zijn, de organisatie heeft de hele dag voortdurend contact met de autoriteiten.

De autoriteiten hebben ons gevraagd u te wijzen op de voorwaarden waar iedereen zich aan dient te houden. Via deze link kunt u daar meer informatie over terugvinden.

We wensen u een hele mooie, sfeervolle en strijdbare actie. Als u nog echt dringende vragen heeft kunt u altijd bellen of mailen, maar weet dat we nu honderden mailtjes per dag krijgen… dus graag alleen als het echt dringend is.

Met vriendelijke groet,

Margit Végh

Campaigner 25 juni Kettingreactie

Meedoen met de Kettingreactie?

Meldt u aan!

Stort een donatie!