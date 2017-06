31 nieuwe scholen starten met muziekonderwijs dankzij DOOR! van Provincie Limburg

Met deze aanpak creëert de Provincie in Limburg optimale kansen voor de leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen voor muziek. Daarmee wordt een sterker fundament gelegd voor muziek in Limburg. Ondanks dat het Rijk nog geen besluit heeft genomen over de voortgang van de Impulsregeling meer muziekonderwijs na het schooljaar 2018/2019 en zich nog beraadt over de financiële middelen, blijft de Provincie wel investeren. Ook na 2018 investeert de Provincie Limburg structureel in muziekonderwijs op school

Geef je instrument DOOR!

Geef je instrument DOOR!, is ontstaan omdat scholen en muziekverenigingen over te weinig instrumenten beschikken. Daarom is besloten om samen met Adams muziekcentrale en met hulp de philharmonie zuidnederland een Limburgs instrumentendepot op te richten. Het doel van het instrumentendepot is om kinderen en scholen de mogelijkheid te bieden een instrument te bespelen dat anders te duur zou zijn in aanschaf of huur. Zowel individuele kinderen als een hele klas of school kan terecht bij het instrumentendepot. Om dit instrumentendepot verder te vullen, spreekt de Gedeputeerde Cultuur iedereen aan die thuis nog een instrument heeft liggen dit te doneren aan Geef je instrument DOOR!. Bedrijven kunnen zich ook melden als sponsor van een aantal instrumenten. Een verbintenis van het bedrijfsleven is van groot belang voor het instrumentenfonds. Bedrijven maken door donatie het mede mogelijk dat honderden kinderen in aanraking komen met muziek.

Muziekdag DOOR! Zonder Grenzen 2017

Op vrijdag 23 juni vond de DOOR! muziekdag plaats. dag stond in het teken van het masterplan Muziekonderwijs DOOR!, vol met workshops voor groeps- en vakleerkrachten, beleidsmakers in het culturele muziek en onderwijsveld en medewerkers van kunstencentra en poppodia. Het doel was te inspireren en de deelnemers op hun eigen manier bij te laten dragen aan DOOR!, en aan structureel en beter muziekonderwijs in het basis en voortgezet onderwijs. De philharmonie zuidnederland gaf een bijzonder schoolconcert samen met 328 kinderen van DOOR!-scholen en 81 studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard-Geleen.

DOOR!

DOOR! is een campagne van de Provincie Limburg die muziekonderwijs in beweging zet. Daarbij worden verbinding gemaakt vanaf de bron: MBO en HBO vakopleidingen, orkesten zoals de philharmonie zuidnederland, primair én voortgezet onderwijs, het lokale culturele veld, samen op weg naar meer muziek in de klas. Zo realiseren we samen met onze culturele omgeving optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Kennisbevordering bij de leerkrachten is daarbij het belangrijkste thema. Dit doet DOOR! in volle samenwerking met het lokale en landelijke culturele en onderwijsveld.

Tekst en foto: Provincie Limburg