BOUDEWIJN KOCK NIEUWE VERZORGER/SPORTMASSEUR RKSV GROENE STER

Boudewijn Kock is de nieuwe verzorger/sportmasseur van RKSV Groene Ster. De 51-jarige Boudewijn Kock is al ruim 25 jaar actief als verzorger/masseur. Boudewijn is werkzaam geweest bij onder andere Caesar, GSV’28, RKSV Lindenheuvel, SV Haslou, Urmondia en afgelopen seizoen bij het naar de tweede klasse gepromoveerde VV Sittard. Naast de verzorging van onze selectie op wedstrijddagen en trainingsavonden zal Boudewijn ook tijdens trainingsavonden beschikbaar zijn voor blessurebehandeling van overige senioren en jeugdspelers/speelsters.

Foto: Groenester