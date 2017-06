Kansen voor alle kinderen door financiële ondersteuning

Op 13 juni heeft staatssecretaris Klijnsma tijdens het VNG Jaarcongres 2017 de website ‘Kansen voor alle kinderen’ gelanceerd. De website geeft informatie over mogelijkheden voor financiële ondersteuning als ouders geen geld hebben om kinderen mee te laten doen met sporten, activiteiten op school etc. De ondersteuning is beschikbaar voor alle kinderen van 0-18 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld. Het kan gaan om ouders die langdurig in een uitkering zitten, maar ook om ouders die werken maar een laag inkomen hebben of zzp’ers die lang zonder werk zitten.

Vormen van ondersteuning

Gemeenten helpen mensen met een laag inkomen en bieden ondersteuning voor gezinnen met kinderen. Bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit pakket bestaat uit vergoedingen voor bijvoorbeeld schoolkosten of zwemlessen. Maar het kan ook gaan om een bijdrage aan een verjaardagsfeestje, een nieuwe winterjas of (tweedehands) laptop. De website ‘Kansen voor alle kinderen’ laat zien welke vormen van ondersteuning er zijn en hoe die (financiële) ondersteuning aangevraagd kan worden.

Bezoek hier de website www.kansenvoorallekinderen.nl

Bron: Gemeente Meerssen